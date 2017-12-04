В Узбекистане выросли штрафы за нарушение ПДД

Источник: Podrobno.uz

Напомним, что с 1 декабря 2017 года размеры минимальной заработной платы (МРЗП) работникам бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий повысились в среднем в 1,15 раза. В связи с этим также увеличились размеры штрафов за нарушение ПДД.

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Штраф за несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности при управлении транспортными средствами и перевозке пассажиров, а равно несоблюдение водителями мотоциклов правил пользования мотошлемами повышен до 34448 сумов.

Санкция за управление водителями транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке или не прошедшими обязательный технический осмотр либо имеющими неисправности, с которыми запрещена их эксплуатация, а равно у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормы составит 86120 сумов.

Вождение автомобилей с неисправной тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством либо переоборудованными без соответствующего разрешения теперь карается штрафом 172240 сумов.

Штраф за пользование телефоном во время управления транспортным средством повышен до 344480 сумов. Повторное нарушение карается штрафом в 3 минималки (516720 сумов) или лишением прав на срок до шести месяцев.