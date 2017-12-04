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12:25 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане выросли штрафы за нарушение ПДД

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 декабря в Узбекистане повышены штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщили корреспонденту АН Podrobno.uz в Управлении безопасности дорожного движения Ташкента.

Источник: Podrobno.uz

Напомним, что с 1 декабря 2017 года размеры минимальной заработной платы (МРЗП) работникам бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий повысились в среднем в 1,15 раза. В связи с этим также увеличились размеры штрафов за нарушение ПДД.

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Штраф за несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности при управлении транспортными средствами и перевозке пассажиров, а равно несоблюдение водителями мотоциклов правил пользования мотошлемами повышен до 34448 сумов.

Санкция за управление водителями транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке или не прошедшими обязательный технический осмотр либо имеющими неисправности, с которыми запрещена их эксплуатация, а равно у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормы составит 86120 сумов.

Вождение автомобилей с неисправной тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством либо переоборудованными без соответствующего разрешения теперь карается штрафом 172240 сумов.

Штраф за пользование телефоном во время управления транспортным средством повышен до 344480 сумов. Повторное нарушение карается штрафом в 3 минималки (516720 сумов) или лишением прав на срок до шести месяцев.

Проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика считается одним из грубейших нарушений ПДД. Штраф за это нарушение — 2 МРЗП (344480 сумов), повторное нарушение в течение года — 5 МРЗП (861200 сумов), повторное в течение года после двукратного применения штрафа — лишение прав сроком на год.

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