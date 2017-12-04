Сегодня сотни кишиневцев останутся без света

Ботаника:

Дачия 20 подъезд 1- 4 с 09:30 до 17:00; Фрумушика 1−7, 4−8, Мунчешть 29−83, 46−82, Св. Треиме 6 с 09:00 до 17:00.

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Буюканы:

Балкань 7, 7/1,2,3,4,5,6,7,8,9 с 10:00 до 17:00;.

27 Марта 3, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, Каля Йешилор 15, 19/2, 21, Кэлэрашь 78, Друмул Кручий 31, 9001, Трушень 1, 3A, 8, 10, Тэрыний 7−61, 8−60 с 09:00 до 17:00;.

27 Марта 9, 10, 14/3, 15, Барьера Скулень 30, 36, 38, переулок Барьера Скулень 7, 12−48, 23, 43, Басарабилор 37, Кэлэрашь 22−100, 23−93, 47/1, 47/2, 47/3, переулок Кэлэрашь 1A, 3, 12/1, 12/4, 12/5, 12A, 12G, 12, 63, 67, Милано 3−43, 52−94, Торино 1−29, 2−12, Тэрыний 82 с 09:30 до 12:00;.

А. Доничь 1, В. Белинский 56−76, 73−89, 79A, 81A, B, 70A с 09:30 до 17:00;.

Б. Лэтурау 1−19, 35, 41, 2−16, Примэверий 44, Штефан Няга 6, 8, 10, 14, 15, 15A, 17, В. Белинский 32/1 с 08:30 до 17:00.

ул. Буюкань 2, 6, 13A, Ч. Порумбеску 1−31, 2−18, И. Некулче 3, М. Тэнасе 1−17, 2−22, Примэверий 25, Штефан Няга 5, 7, 9, 11, В. Лупу 8, 16/1, В. Белинский 2/1, 2/2, 2A, 2B, 6, 8, 10 с 08:30 до 17:00.

Центр:

Св. Георге 2−30, 3−13, 30/1, Св. Петру 1, 15 с 09:00 до 17:00.

Рышкановка: