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09:28 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Учёные ДВФУ изобрели строительный материал из гречихи

Учёные Дальневосточного федерального университета создали экологически чистый композитный материал из полиэтилена и шелухи гречки, сообщила пресс-служба вуза.

Источник: ИТАР-ТАСС


Разработчики отмечают, что нетрадиционный элемент нового материала — шелуха гречихи — возобновляемое сырье, которое пока не находит практического применения, тогда как Россия является одним из крупнейших производителей крупы.

По словам учёных, новый материал объединяет в себе свойства дерева и пластика. Он может найти широкое применение в производстве строительных и отделочных материалов, товаров быта и промышленности.

Композит имеет значительные преимущества перед древесиной: устойчив к воздействию влаги и микроорганизмов, просто обрабатывается и пригоден для вторичной переработки, отмечают создатели.

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