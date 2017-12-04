Учёные ДВФУ изобрели строительный материал из гречихи

Разработчики отмечают, что нетрадиционный элемент нового материала — шелуха гречихи — возобновляемое сырье, которое пока не находит практического применения, тогда как Россия является одним из крупнейших производителей крупы.

По словам учёных, новый материал объединяет в себе свойства дерева и пластика. Он может найти широкое применение в производстве строительных и отделочных материалов, товаров быта и промышленности.



Композит имеет значительные преимущества перед древесиной: устойчив к воздействию влаги и микроорганизмов, просто обрабатывается и пригоден для вторичной переработки, отмечают создатели.