Учёные ДВФУ изобрели строительный материал из гречихи
Учёные Дальневосточного федерального университета создали экологически чистый композитный материал из полиэтилена и шелухи гречки, сообщила
Учёные Дальневосточного федерального университета создали экологически чистый композитный материал из полиэтилена и шелухи гречки, сообщила
Разработчики отмечают, что нетрадиционный элемент нового материала — шелуха гречихи — возобновляемое сырье, которое пока не находит практического применения, тогда как Россия является одним из крупнейших производителей крупы.
По словам учёных, новый материал объединяет в себе свойства дерева и пластика. Он может найти широкое применение в производстве строительных и отделочных материалов, товаров быта и промышленности.
Композит имеет значительные преимущества перед древесиной: устойчив к воздействию влаги и микроорганизмов, просто обрабатывается и пригоден для вторичной переработки, отмечают создатели.