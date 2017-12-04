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09:58 (мск), источник: Uralpress.ru

Власти Челябинска не определились с компенсацией погорельцам общежития

Размер помощи погорельцам общежития в Челябинске станет известен на этой неделе. Пока в администрации города не могут назвать точную сумму.

Речь идет не столько об адресной помощи каждому пострадавшему на пожаре, сколько о средствах, необходимых для восстановительных работ. Пока за компенсацией обратились шесть жильцов. Двое уже собрали необходимые документы и смогут получить деньги в ближайшее время.

Материальная помощь будет оказана в рамках городской программы «Социальная поддержка населения города Челябинска’в связи с чрезвычайной ситуацией. Ее размер определит комитет социальной политики города в индивидуальном порядке для каждого из пострадавших в зависимости от нанесенного им ущерба. Максимальная сумма составит 100 тысяч рублей.

Со средствами, необходимыми для ремонта, все несколько сложнее. Вопрос с точной суммой пока «завис». В ситуации есть три ответственных стороны: администрация города, администрация района и управляющая компания. И сейчас каждый просчитывает свою часть расходов.

«С представителем управляющей компании я уже встречался. Необходим ремонт двух этажей. Я не против со своей стороны оказать необходимую помощь. Специально для подобных случаев есть резервный фонд», — подчеркнул глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев.

По словам градоначальника, решать вопрос необходимо в кратчайшие сроки. На дворе — декабрь, а окна в общежитии по-прежнему затянуты пластиковой пленкой.

Пожар в девятиэтажке по улице III Интернационала произошел неделю назад, 27 ноября. Огонь вспыхнул на балконе второго этажа, а затем перекинулся в жилые помещения. В результате погибли два человека, двое попали в больницу. Всего в здании на момент возгорания было 60 человек.

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