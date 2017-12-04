Власти Челябинска не определились с компенсацией погорельцам общежития
Размер помощи погорельцам общежития в Челябинске станет известен на этой неделе. Пока в администрации города не могут назвать точную сумму.
Размер помощи погорельцам общежития в Челябинске станет известен на этой неделе. Пока в администрации города не могут назвать точную сумму.
Речь идет не столько об адресной помощи каждому пострадавшему на пожаре, сколько о средствах, необходимых для восстановительных работ. Пока за компенсацией обратились шесть жильцов. Двое уже собрали необходимые документы и смогут получить деньги в ближайшее время.
Материальная помощь будет оказана в рамках городской программы «Социальная поддержка населения города Челябинска’в связи с чрезвычайной ситуацией. Ее размер определит комитет социальной политики города в индивидуальном порядке для каждого из пострадавших в зависимости от нанесенного им ущерба. Максимальная сумма составит 100 тысяч рублей.
Со средствами, необходимыми для ремонта, все несколько сложнее. Вопрос с точной суммой пока «завис». В ситуации есть три ответственных стороны: администрация города, администрация района и управляющая компания. И сейчас каждый просчитывает свою часть расходов.
«С представителем управляющей компании я уже встречался. Необходим ремонт двух этажей. Я не против со своей стороны оказать необходимую помощь. Специально для подобных случаев есть резервный фонд», — подчеркнул глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев.
По словам градоначальника, решать вопрос необходимо в кратчайшие сроки. На дворе — декабрь, а окна в общежитии
Пожар в девятиэтажке по улице III Интернационала произошел неделю назад, 27 ноября. Огонь вспыхнул на балконе второго этажа, а затем перекинулся в жилые помещения. В результате погибли два человека, двое попали в больницу. Всего в здании на момент возгорания было 60 человек.