В Волгограде дети смогут встретиться с героями «Спокойной ночи, малыши!»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете культуры, в городе пройдёт культурно-благотворительная акция «Всё лучшее — детям!», которую организует творческий союз «Мэтры телевидения Останкино». На сцене ТЮЗа пройдет представление с участием телеведущей «Первого канала» Ларисы Вербицкой.

«Основная черта представления — живое общение сказочных героев со зрителями в зале. Малыши смогут вдоволь посмеяться, одновременно усваивая важные и полезные жизненные советы, попеть вместе с участниками программы знакомые песни, увидеть новые музыкальные номера, поиграть в интерактивные игры с кукольными персонажами, знаменитыми артистами и ведущими», — отметили в ведомстве.

Добавим, что в мероприятии примет участие актриса Венера Рахимова, голос которой знаком практически всем, кто смотрел «Незнайку на Луне».