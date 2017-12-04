В Волгограде дети смогут встретиться с героями «Спокойной ночи, малыши!»
Волгоградские дети встретятся 5 декабря с героями телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».
Волгоградские дети встретятся 5 декабря с героями телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете культуры, в городе пройдёт
«Основная черта представления — живое общение сказочных героев со зрителями в зале. Малыши смогут вдоволь посмеяться, одновременно усваивая важные и полезные жизненные советы, попеть вместе с участниками программы знакомые песни, увидеть новые музыкальные номера, поиграть в интерактивные игры с кукольными персонажами, знаменитыми артистами и ведущими», — отметили в ведомстве.
Добавим, что в мероприятии примет участие актриса Венера Рахимова, голос которой знаком практически всем, кто смотрел «Незнайку на Луне».
Программа пройдет в 16:30.