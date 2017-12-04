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11:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде дети смогут встретиться с героями «Спокойной ночи, малыши!»

Волгоградские дети встретятся 5 декабря с героями телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете культуры, в городе пройдёт культурно-благотворительная акция «Всё лучшее — детям!», которую организует творческий союз «Мэтры телевидения Останкино». На сцене ТЮЗа пройдет представление с участием телеведущей «Первого канала» Ларисы Вербицкой.

«Основная черта представления — живое общение сказочных героев со зрителями в зале. Малыши смогут вдоволь посмеяться, одновременно усваивая важные и полезные жизненные советы, попеть вместе с участниками программы знакомые песни, увидеть новые музыкальные номера, поиграть в интерактивные игры с кукольными персонажами, знаменитыми артистами и ведущими», — отметили в ведомстве.

Добавим, что в мероприятии примет участие актриса Венера Рахимова, голос которой знаком практически всем, кто смотрел «Незнайку на Луне».

Программа пройдет в 16:30.

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