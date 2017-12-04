Пробки в Москве достигли восьми баллов
В связи со снегопадом пробки в Москве достигли восьми баллов в 9:00, сообщается в сервисе «Яндекс. Пробки».
В связи со снегопадом пробки в Москве достигли восьми баллов в 9:00, сообщается в сервисе «Яндекс. Пробки».
«В Москве снег. Пробки +два балла к обычным», — говорится в сообщении.
Согласно данным, МКАД загружен в обе стороны, за исключением районов на севере Москвы (внешняя сторона), Метрогородок (внутренняя сторона), Люблино и Капотня (внутренняя сторона), Теплый Стан,
Относительно свободным остается центр внутри Третьего транспортного кольца, где основные затруднения образовались на ул. Серафимовича, Пречистенской набережной, в районе Сретенского бульвара, ул. 1-я