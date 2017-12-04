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09:36 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Пробки в Москве достигли восьми баллов

В связи со снегопадом пробки в Москве достигли восьми баллов в 9:00, сообщается в сервисе «Яндекс. Пробки».

Источник: Reuters

«В Москве снег. Пробки +два балла к обычным», — говорится в сообщении.

Согласно данным, МКАД загружен в обе стороны, за исключением районов на севере Москвы (внешняя сторона), Метрогородок (внутренняя сторона), Люблино и Капотня (внутренняя сторона), Теплый Стан, Очаково-Матвеевское (в обе стороны), Тушино (внутренняя сторона). Также затруднен въезд в Москву на основных магистралях.

Относительно свободным остается центр внутри Третьего транспортного кольца, где основные затруднения образовались на ул. Серафимовича, Пречистенской набережной, в районе Сретенского бульвара, ул. 1-я Тверская-Ямская, также загружена внутренняя сторона ТТК в районах Беговой и Пресненский.

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