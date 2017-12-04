Пробки в Москве достигли восьми баллов

Источник: Reuters

«В Москве снег. Пробки +два балла к обычным», — говорится в сообщении.

Согласно данным, МКАД загружен в обе стороны, за исключением районов на севере Москвы (внешняя сторона), Метрогородок (внутренняя сторона), Люблино и Капотня (внутренняя сторона), Теплый Стан, Очаково-Матвеевское (в обе стороны), Тушино (внутренняя сторона). Также затруднен въезд в Москву на основных магистралях.