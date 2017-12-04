В Красноярском крае возможны порывы сильного ветра и метель
Спасатели предупредили жителей о мерах безопасности при шквалистом ветре.
Спасатели предупредили жителей о мерах безопасности при шквалистом ветре.
Сильные порывы ветра ожидают в Красноярском крае в понедельник, 4 декабря. Об этом предупредили в МЧС региона.
Западный ветер с порывами до 15−20 м/с прогнозируют синоптики Среднесибирского УГМС. Возможна метель, переменная облачность. Воздух днём прогреется до −2… −4 4 °C. На дорогах сохраняется гололедица.
Спасатели предупреждают жителей каря о необходимости соблюдать острожность. При сильном ветре лучше не выходить из дома, нельзя стоять возле рекламных щитов, металлических конструкций и деревьев, а также под балконами.
Напомним, синоптики пообещали красноярцам относительно теплую и малоснежную неделю.