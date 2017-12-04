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09:37 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае возможны порывы сильного ветра и метель

Спасатели предупредили жителей о мерах безопасности при шквалистом ветре.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 81% 768 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2017

Сильные порывы ветра ожидают в Красноярском крае в понедельник, 4 декабря. Об этом предупредили в МЧС региона.

Западный ветер с порывами до 15−20 м/с прогнозируют синоптики Среднесибирского УГМС. Возможна метель, переменная облачность. Воздух днём прогреется до −2… −4 4 °C. На дорогах сохраняется гололедица.

Спасатели предупреждают жителей каря о необходимости соблюдать острожность. При сильном ветре лучше не выходить из дома, нельзя стоять возле рекламных щитов, металлических конструкций и деревьев, а также под балконами.

Напомним, синоптики пообещали красноярцам относительно теплую и малоснежную неделю.

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