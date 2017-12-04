Ученые разберутся с загрязнением реки Ивдель

Главная цель его приезда — выяснить, в чем причина загрязнения реки Ивдель. Инициатором поездки выступила региональная уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова, к которой ранее обратились за помощью горожане. Об итогах поездки ученого омбудсмен пообещала позже проинформировать на своем сайте.