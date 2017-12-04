Ученые разберутся с загрязнением реки Ивдель
Сегодня, 4 декабря, в Ивдель направится профессор Российского
Сегодня, 4 декабря, в Ивдель направится профессор Российского
Главная цель его приезда — выяснить, в чем причина загрязнения реки Ивдель. Инициатором поездки выступила региональная уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова, к которой ранее обратились за помощью горожане. Об итогах поездки ученого омбудсмен пообещала позже проинформировать на своем сайте.
Напомним, жители Ивделя обеспокоены загрязнением воды в местных реках. По словам горожан, водоемы позеленели, а рыбы в них стало меньше. 6 ноября ивдельчане даже провели митинг, требуя от властей разобраться в ситуации.