Молодая пермячка, пропавшая по дороге с работы, вернулась домой

«Оказалось, что дочь была у своего друга в микрорайоне Крохалева, и просто выключила телефон. Она даже алкоголь в гостях не употребляла. 3 декабря её друг увидел в интернете информацию, что её ищет полиция, и дочь вернулась домой. По её словам, она и не подозревала, что её потеряют», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» мама девушки.