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09:49 (мск), источник: АиФ Прикамье

Молодая пермячка, пропавшая по дороге с работы, вернулась домой

По словам мамы девушки, дочь была в гостях, и не предполагала, что её ищут.

Пермячка, пропавшая по пути с работы из Сылвы в Пермь 28 ноября, вернулась домой.

«Оказалось, что дочь была у своего друга в микрорайоне Крохалева, и просто выключила телефон. Она даже алкоголь в гостях не употребляла. 3 декабря её друг увидел в интернете информацию, что её ищет полиция, и дочь вернулась домой. По её словам, она и не подозревала, что её потеряют», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» мама девушки.

Напомним, 2 декабря маме пропавшей позвонили с её работы, и сообщили, что она не вышла на смену. После этого мать обратилась в полицию с заявлением.

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