На Дону перезахоронили останки 54 советских солдат

Последний покой бойцы 271-й Горловской дивизии обрели на братском кладбище «Парка Славы», что в селе Васильево-Шамшево, где уже похоронены 182 солдата Великой Отечественной войны.

— Траурная и торжественная церемония прошла в День неизвестного солдата. Как нам удалось выяснить, этих солдат и офицеров похоронили местные жители сразу после боя в феврале 1943 года, но в 1950-х годах братская могила оказалась забыта, и лишь немногие старожилы помнили, где она находится. Они и показали ее поисковикам из Батайска, Зернограда и Кагальника, — рассказал руководитель объединения «Миус — Фронт» Андрей Кудряков.

Во время раскопок были найдены поврежденные осколками снарядов каски, патроны к винтовкам и противотанковым ружьям, а также другое снаряжение. Благодаря архивной работе удалось установить фамилии 33 павших солдат и офицеров. Среди погибших на поле боя у хутора Середин в 1943 году были русские, украинцы, армяне, грузины, азербайджанцы и казаки.