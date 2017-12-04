Задержанный на молдо-украиснкой границе грузин связан с Михаилом Саакашвили

Источник: Publika.md

Гражданин Грузии, задержанный в субботу при попытке незаконного пересечения молдо-украинской границы, связан с Михаилом Саакашвили. Об этом сообщают СМИ соседней страны.

Читайте также Мужчину застрелили во время охоты в Чимишлийском районе

Речь идёт о Вано Надирадзе, одном из приближённых бывшего грузинского президента. Известно также, что он участвовал в боях на востоке Украины.

Выяснилось, что 17 ноября его с ещё тремя грузинами депортировали из соседней страны. Задержанный утверждает, что причины выдворения и запрета на въезд ему неизвестны.