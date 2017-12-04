Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Чубайс ответил на обвинения в растрате 10 млрд руб.
СМИ узнали о состоянии лежащего в реанимации Олега Табакова
Валерия и Полина Гагарина блистали на концерте в Минске
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Саакашвили рассказал, сколько пьет Пётр Порошенко
Гидрометцентр дал прогноз на всю зиму
Новый подводный ракетоносец РФ напугал английские СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
Матильда Шнурова проводит время в Париже
СМИ: Настя Каменских пришла к Урганту в смелом мини
От «Красухи» авиация врага теряется в пространстве
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8Поклонение Ким Чен Ыну
09:46 (мск), источник: Publika.md

Задержанный на молдо-украиснкой границе грузин связан с Михаилом Саакашвили

Гражданин Грузии, задержанный в субботу при попытке незаконного пересечения молдо-украинской границы, связан с Михаилом Саакашвили.

Источник: Publika.md

Гражданин Грузии, задержанный в субботу при попытке незаконного пересечения молдо-украинской границы, связан с Михаилом Саакашвили. Об этом сообщают СМИ соседней страны.

Читайте также
Мужчину застрелили во время охоты в Чимишлийском районе

Речь идёт о Вано Надирадзе, одном из приближённых бывшего грузинского президента. Известно также, что он участвовал в боях на востоке Украины.

Выяснилось, что 17 ноября его с ещё тремя грузинами депортировали из соседней страны. Задержанный утверждает, что причины выдворения и запрета на въезд ему неизвестны.

Он заявил, что пытался пробраться в Украину, чтобы проведать находящуюся в больнице жену.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Более половины россиян собрались пойти на выборы президента
Американский посол назвал причину ухудшения отношений с Россией
Следствие не нашло владельцев конфискованных у Захарченко денег
США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения
Леонид Слуцкий отправлен в отставку в Англии
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
Назван самый быстро развивающийся регион России
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет.
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Иван Шахназаров: «Некоторые приемы я у отца подглядел» 24-летний режиссер в увлекательной беседе с «Кино Mail.Ru» рассказал о том, как снимал свой первый полнометражный фильм «Рок», а также о знаменитом отце, новом поколении кинематографистов и выборе профессии
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Семья Меган Маркл показала ее детский фотоальбом Родственники актрисы поделились архивными снимками с журналистами.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь