Задержанный на молдо-украиснкой границе грузин связан с Михаилом Саакашвили
Гражданин Грузии, задержанный в субботу при попытке незаконного пересечения
Гражданин Грузии, задержанный в субботу при попытке незаконного пересечения
Гражданин Грузии, задержанный в субботу при попытке незаконного пересечения
Речь идёт о Вано Надирадзе, одном из приближённых бывшего грузинского президента. Известно также, что он участвовал в боях на востоке Украины.
Выяснилось, что 17 ноября его с ещё тремя грузинами депортировали из соседней страны. Задержанный утверждает, что причины выдворения и запрета на въезд ему неизвестны.
Он заявил, что пытался пробраться в Украину, чтобы проведать находящуюся в больнице жену.