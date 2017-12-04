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11:30 (мск), источник: РИА Недвижимость

Около 95 видов редких растений появятся в Бирюлевском дендропарке

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Около 95 видов редких растений появятся в Бирюлевском дендропарке в 2018 году, здесь высадят более 50 тысяч деревьев и кустарников, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в понедельник.

Источник: Государственное природоохранное бюджетное учрежден

«Массовая посадка деревьев и кустарников запланирована на весну 2018 года. Коллекция Бирюлевского дендропарка увеличится на 95 видов редких растений — всего их станет 300», — рассказали порталу в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

По сообщению пресс-службы, в следующем году в дендрарии высадят 10 тысяч 195 деревьев и 42,1 тысячи кустарников. Посадки проходят дважды в год: поздней осенью и ранней весной, пока деревья не распустились и их корневая система находится в покое.

Добавляется, что в 2019 году на территории парка планируется создать новую дорожно-тропиночную сеть с навигацией и освещением. Также там должны появиться детские и спортивные площадки с безопасным уличным покрытием. По всему парку разместят лавочки, урны, указатели, таблички, информационные щиты в едином стиле. Дополнительный вход в парк появится со стороны улицы Элеваторной. Рядом с ним возведут пешеходный мост через ручей.

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