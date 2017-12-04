Около 95 видов редких растений появятся в Бирюлевском дендропарке

«Массовая посадка деревьев и кустарников запланирована на весну 2018 года. Коллекция Бирюлевского дендропарка увеличится на 95 видов редких растений — всего их станет 300», — рассказали порталу в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

По сообщению пресс-службы, в следующем году в дендрарии высадят 10 тысяч 195 деревьев и 42,1 тысячи кустарников. Посадки проходят дважды в год: поздней осенью и ранней весной, пока деревья не распустились и их корневая система находится в покое.