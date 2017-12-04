Больше половины россиян собрались пойти на выборы президента

Источник: Reuters

Каждый пятый не собирается приходить на выборы — 10% россиян уверены, что не примут участия в выборах, 10% сомневаются, что будут голосовать. Еще 20% пока не знают, будут голосовать или нет, показал опрос, проведенный 24—28 ноября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ (статпогрешность не превышает 3,4%).

Те, кто готов голосовать, считают это своим гражданским долгом (45%), хотят поддержать своего кандидата или делают это, чтобы их «бюллетень не использовали другие» (по 24%). Те, кто не будут голосовать, уверены, что «их участие или неучастие ничего не изменит» (33%), не верят, что выборы будут честными (22%) или просто не интересуются политикой (24%),

В ходе опроса респондентам также был задан вопрос: «Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, приняли бы вы в них участие, и если да — за кого из нынешних политиков вы бы проголосовали?» (открытый вопрос, респонденты сами называли фамилию политика).

Наибольшей поддержкой россиян пользуется действующий глава государства Владимир Путин — за него готовы проголосовать 53% респондентов в целом и 67% тех, кто готов принять участие в голосовании.

Далее следуют: лидер ЛДПР Владимир Жириновский (его поддерживают по 4% россиян в целом и тех, кто готов голосовать), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (3% и 4% соответственно), оппозиционер Алексей Навальный (1% и 2%), глава Минобороны Сергей Шойгу (по 1%), лидер «Справедливой России» Сергей Миронов (по 1%), телеведущая Ксения Собчак (по 1%). Менее 1% россиян в целом и тех, кто планирует прийти на выборы, готовы поддержать председателя Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григория Явлинского.

Не знают, за кого стали бы голосовать, 19% от тех опрошенных, кто планирует принять участие в выборах.