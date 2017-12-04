ЧМ по тяжелой атлетике: в копилке Узбекистана три медали

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На чемпионате мира по тяжелой атлетике, проходящем в Анахайме (Калифорния, США), сборная Узбекистана завоевала три медали разного достоинства, сообщает Федерация тяжелой атлетики. .

Первым от сборной в борьбу вступил Адхам Эргашев в категории 62 кг. В сумме двух упражнений он набрал 292 кг и занял третье место.

Узбекистанец Достон Якубов в весовой категории до 69 кг выиграл «золото» в толчке.

Серебряную медаль в рывке завоевал Фарход Собиров. Спортсмен сделал три удачные попытки 175, 177 и 183 кг, и занял второе почетное место в весовой категории 94 кг, уступив всего 1 кг спортсмену из Ирана.