ЧМ по тяжелой атлетике: в копилке Узбекистана три медали
На чемпионате мира по тяжелой атлетике, проходящем в Анахайме (Калифорния, США), сборная Узбекистана завоевала три медали разного достоинства, сообщает Федерация тяжелой атлетики.
На чемпионате мира по тяжелой атлетике, проходящем в Анахайме (Калифорния, США), сборная Узбекистана завоевала три медали разного достоинства, сообщает Федерация тяжелой атлетики.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На чемпионате мира по тяжелой атлетике, проходящем в Анахайме (Калифорния, США), сборная Узбекистана завоевала три медали разного достоинства, сообщает Федерация тяжелой атлетики. .
Узбекистанец Достон Якубов в весовой категории до 69 кг выиграл «золото» в толчке.
Серебряную медаль в рывке завоевал Фарход Собиров. Спортсмен сделал три удачные попытки 175, 177 и 183 кг, и занял второе почетное место в весовой категории 94 кг, уступив всего 1 кг спортсмену из Ирана.
Чемпионат завершится завтра. В общей сложности будут разыграны медали в 16 весовых категориях.