Глава Минздрава объяснил причину задержек поставок лекарств

«Надо было с начала года мониторить, предвидеть, что к определенному сроку в каких регионах будет нехватка. Елжан Амантаевич, надо усилить в этом плане работу. Мы знаем, что ежегодно в декабре поставки лекарств в регионе, в этом году мы опаздываем. В чем причина?» — спросил Премьер.

Министр пояснил, что причина в том, что законодательно утверждалась новая модель централизации, было позднее принятие ряда нормативных документов. «Поэтому вот такая ситуация», — сказал Биртанов.



«Как быть теперь? В начале года будут в регионах лекарства?» — уточнил Премьер.



«Мы полностью провели анализ по всем остаткам, по многим препаратам у нас есть запасы. Те, которые производятся отечественными производителями, осуществляются по прямым контрактам. Остались только те, которые мы традиционно на конкурсе закупали. В связи с этим мы просим внести изменения в правила закупа, тогда у нас с начала января препараты будут поступать», — пообещал Биртанов.