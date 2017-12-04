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11:26 (мск), источник: Kazinform

Глава Минздрава объяснил причину задержек поставок лекарств


АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев прокомментировал выступление министра здравоохранения РК Елжана Биртанова на заседании Правительства касательно задержек поставок лекарств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо было с начала года мониторить, предвидеть, что к определенному сроку в каких регионах будет нехватка. Елжан Амантаевич, надо усилить в этом плане работу. Мы знаем, что ежегодно в декабре поставки лекарств в регионе, в этом году мы опаздываем. В чем причина?» — спросил Премьер.

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Министр пояснил, что причина в том, что законодательно утверждалась новая модель централизации, было позднее принятие ряда нормативных документов. «Поэтому вот такая ситуация», — сказал Биртанов.

«Как быть теперь? В начале года будут в регионах лекарства?» — уточнил Премьер.

«Мы полностью провели анализ по всем остаткам, по многим препаратам у нас есть запасы. Те, которые производятся отечественными производителями, осуществляются по прямым контрактам. Остались только те, которые мы традиционно на конкурсе закупали. В связи с этим мы просим внести изменения в правила закупа, тогда у нас с начала января препараты будут поступать», — пообещал Биртанов.

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 Глава Минздрава объяснил причину задержек поставок лекарств
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