Аэропорт Волгограда опять не принимает самолеты

Как сообщает «КП-Волгоград», рейс «Аэрофлота» из Шереметьево со временем прибытия в Волгоград в 10:35 задерживается, ориентировочно, до 13:15. Рейс «Сибири» из Домодедово, который ожидается в Волгограде в 11:00, предположительно, приземлится в международном аэропорту Волгограда в 13:00.

Обратные рейсы в Москву запланированы в 13:50 в аэропорт Домодедово и в 14:15 в Шереметьево.

Отметим, что в качестве причин задержки называются сильный туман, опустившийся на Волгоград утром понедельника, 4 декабря, а также сложные метеорологические условия в Москве — в столице прогнозируют сильные снегопады.