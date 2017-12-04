Поймать удачу за хвост. Турнир рыбаков «Первый лёд» прошёл в Шелеховском районе

Источник: Вести Иркутск

Для этих людей мотобур — вещь бессмысленная. Всего минута — и на льду 40 лунок. Самому скоростному бурильщику — приз.

После силовых упражнений — бег. Участники соревнований вынуждены постоянно менять лунки. Рыба клюет не активно, её нужно искать. Вот так рыбалка превращается в фитнес.

Турнир «Первый лёд» проходит на заброшенном карьере в Шелеховском районе каждый год. В этом сюда приехали 50 человек из Ангарска, Иркутска и Усолья-Сибирского.

Щука — редкий гость на крючке, поэтому из жалости участник турнира её отпустил. Но вообще в зачёт идёт каждая рыба. Некоторые окуни — не больше 5 сантиметров.

— Отпускать-то, конечно, надо, даже зимой. В обыденный день её такую не будешь брать даже котам. А сейчас на соревнованиях каждый грамм может приблизить к победе, — говорит участник турнира «Первый лёд — 2017» Александр Сафонов.

Она не боится опарышей и личинок мотыля. Безжалостно насаживает их на крючок. Единственное, что пугает Наталью Мышьякову, так это вероятность победы.

— Вообще лучше не ловить больше, чем мужчины. Задеваешь их самолюбие, — говорит участница турнира «Первый лёд — 2017» Наталья Мышьякова.

Наталья, как и многие участники соревнований, почти каждые выходные проводит на водоёмах. С мужем и сыном часто ездит на Байкал. Но на этом турнире — каждый за себя.

— У каждого свои секреты, у каждого свои тайны в прикормках, в игре.

Судьи проверяют, чтобы в пакете не было снега и льда. А затем улов взвешивают на электронных весах.