И вот она нарядная на площадь к нам пришла: новогодние ели заполонили Хабаровск
Взгляд ИА AmurMedia на установку хвойных красавиц в разных районах городах.
Взгляд ИА AmurMedia на установку хвойных красавиц в разных районах городах.
Хабаровск, 4 декабря, AmurMedia.
До наступления Нового года меньше месяца. По всему Хабаровску уже установили красивые новогодние елки.
Высокие и маленькие новогодние деревья появились во всех районах города. Первой «выросла» искусственная елка рядом с Домом одежды. Вслед за ней подоспели главные символы Нового года рядом с торговыми центрами
Возле здания хабаровской мэрии традиционно наряжают живые хвойные деревья. Немного льда и новогодней подсветки — и городская администрация принимает праздничный и торжественный вид. Не отстают от городских чиновников железнодорожники и банкиры — радуют горожан зелеными красавицами.
Вы еще не видели, как город наряжается к зимним праздникам? Смотрите наш фоторепортаж, гуляйте по Хабаровску и заряжайтесь новогодним настроением!