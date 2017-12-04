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10:53 (мск), источник: AmurMedia.ru

И вот она нарядная на площадь к нам пришла: новогодние ели заполонили Хабаровск

Взгляд ИА AmurMedia на установку хвойных красавиц в разных районах городах.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Хабаровск, 4 декабря, AmurMedia.

До наступления Нового года меньше месяца. По всему Хабаровску уже установили красивые новогодние елки. Где-то это искусственные деревья, а где-то «конструкторы», собранные из настоящих, живых елочек, привезенных из лесного пригорода Хабаровска. Корр. ИА AmurMedia прошелся с фотоаппаратом по городу и посмотрел, где хвойники выше, пышнее и зеленее.

Высокие и маленькие новогодние деревья появились во всех районах города. Первой «выросла» искусственная елка рядом с Домом одежды. Вслед за ней подоспели главные символы Нового года рядом с торговыми центрами НК-Плаза и «Магазины радости».

Возле здания хабаровской мэрии традиционно наряжают живые хвойные деревья. Немного льда и новогодней подсветки — и городская администрация принимает праздничный и торжественный вид. Не отстают от городских чиновников железнодорожники и банкиры — радуют горожан зелеными красавицами.

Вы еще не видели, как город наряжается к зимним праздникам? Смотрите наш фоторепортаж, гуляйте по Хабаровску и заряжайтесь новогодним настроением!

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