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11:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Завораживающее явление смогли наблюдать сегодня жители Владивостока

Над морем началось морозное парение, связанное с резким понижением температуры воздуха (ВИДЕО).

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Владивосток, 4 декабря, PrimaMedia.

Жители Владивостока наблюдали сегодня вполне обычное для сезона, но все же завораживающее явление — парение моря. Объясняется оно резким похолоданием на улице: вода еще не успела замерзнуть, а над заливом уже ощутимый минус, сообщает ИА PrimaMedia.

Стоит отметить, что с первой и второй декады декабря по вторую декаду января на море происходит ледообразование. Во второй половине декабря замерзает почти весь Амурский залив.

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