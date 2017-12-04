Завораживающее явление смогли наблюдать сегодня жители Владивостока
Над морем началось морозное парение, связанное с резким понижением температуры воздуха (ВИДЕО).
Над морем началось морозное парение, связанное с резким понижением температуры воздуха (ВИДЕО).
Владивосток, 4 декабря, PrimaMedia.
Жители Владивостока наблюдали сегодня вполне обычное для сезона, но все же завораживающее явление — парение моря. Объясняется оно резким похолоданием на улице: вода еще не успела замерзнуть, а над заливом уже ощутимый минус, сообщает ИА PrimaMedia.
Стоит отметить, что с первой и второй декады декабря по вторую декаду января на море происходит ледообразование. Во второй половине декабря замерзает почти весь Амурский залив.