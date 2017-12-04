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10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

На ВИЗе зоозащитники спасли ястреба, который залетел в подъезд

Хищник два дня ютился на 6 этаже.

На ВИЗе, в многоэтажку на Нагорной, 11 залетел ястреб. Хищник два дня ютился на шестом этаже. И все это время жильцы тщетно пытались ему помочь. Пробовали поймать руками, оставляли на подоконнике колбаску и рыбку. Но напуганная птица даже не притронулась к угощению. Наконец, жильцы позвонили зоозащитникам.

— Проблема была в том, что на шестом этаже все окна были запечатаны. Чтобы вытащить птицу на улицу, ее нужно было спустить на первый этаж, — рассказывает сотрудник «ЗооСпас» Евгений Зенков. — К счастью, мне удалось его легко поймать. Я накрыл его большим сачком.

Сначала ястреба хотели выпустить на волю. Но при осмотре, оказалось, что на левом крыле у хищника не достает перьев. Тогда его отвезли в питомник хищных птиц «Холзан» под Сысертью.

— В бережных руках Олега Анатольевича сопротивляться ястреб не стал — сразу признал в нём директора. Только здесь и удалось его наконец разглядеть, — продолжает Евгений. — В основном цел, но истощён, и главное — из крыла выдран целый пучок маховых перьев. И хотя нам сказали, что перья постепенно отрастут, пока что с таким крылом ястреб — совсем не лётчик. Так что зиму проведёт в вольере.

К слову, по словам Евгения, зимой хищные птицы нередко залетают в подъезды жилых домов, так как ищут в городе пропитание. Особенно, если дома находятся на окраине города. Поэтому если вдруг вы заметите птицу или животного, которому нужна помощь, то не стоит ловить его самостоятельно. «ЗооСпас» бесплатно придет на выручку.

Телефоны «ЗооСпаса» в Екатеринбурге: +7 (902) 875 01 77, +7 (912) 638 17 54.

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