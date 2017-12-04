Почти 70 детей-сирот усыновили новосибирцы в 2017 году

В ДК Октябрьской революции собрались работники в сфере усыновления, общественники, сотрудники органов опеки и попечительства, а также родители и их усыновленные дети.

В Новосибирской области в семьях живет 928 усыновленных детей. В этом году семью обрели 69 детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Их поздравила депутат Законодательного собрания Татьяна Есипова, также был организован концерт.

«Этот день очень важен для всех детей, которые благодаря вам обрели свои семьи, и для родителей, принявших на себя ответственность за маленького человека. Он важен и для общественных организаций, помогающих каждому ребенку жить и воспитываться в семье. Всей вашей большой семье тепла, мудрости и счастья. Чтобы все получилось!» — отметила Есипова.