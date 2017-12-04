«Аэрофлот» отменил из-за непогоды рейс в Челябинск

«Аэрофлот» отменил в понедельник, 4 декабря, 60 рейсов, еще 35 — в том числе и в Челябинск — задерживаются в связи с непогодой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации авиакомпании, сегодня отменен рейс SU1426/1427 Москва — Челябинск — Москва. Пассажиры будут отправлены рейсами SU1532/1533. Последний рейс вместо запланированной отправки из Шереметьево в 22.10 4 декабря отправится в южноуральскую столицу, по предварительным данным, 5-го в 2.50.