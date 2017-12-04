Большегрузы перестали пускать в Челябинск

Зима в Челябинске началась не со снега, а с неблагоприятных метеоусловий. С 1 по 3 декабря областные и городские власти вместе мониторили ситуацию, рассказал глава Челябинска на аппаратном совещании. В том числе, заработал новый закон. Сотрудники ГИБДД в периоды НМУ не пускают в Челябинск большегрузы, а предлагают отправиться по объездному пути.

Кроме того, на всех въездах в областной центр теперь применяются газоанализаторы. Они показывают, не превышен ли максимальный уровень токсичных компонентов в выхлопных газах. У 50 большегрузов за 3 дня зафиксировали превышение. Владельцам таких автомобилей выписывают штрафы. Во время НМУ проверяют и выхлопы муниципального общественного транспорта:

«Газоанализаторы у нас есть, их 5. Столько же прибудут до конца недели. И еще 20 — область выделит», — пояснил Евгений Тефтелев.

Горожане недовольны обилием выхлопов в районе дворца спорта «Юность». Во время холодов на стоянке автовокзала постоянно прогреваются автобусы. Евгений Тефтелев подчеркнул, что у этой медали — две стороны. С выхлопами надо бороться, но и без автовокзала пассажиров оставлять нельзя. Градоначальник предполагает, что в скором времени начнётся оптимизация. Автовокзал планируют перенести в другое место — на улицу Труда.