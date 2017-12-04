Станции «Автово» и «Кировский завод» стали доступнее для инвалидов
Специалисты Дистанции обеспечения мобильности пассажиров начали обслуживать станции со 2 декабря.
Специалисты Дистанции обеспечения мобильности пассажиров начали обслуживать станции со 2 декабря.
Специалисты Дистанции обеспечения мобильности пассажиров со 2 декабря начали обслуживать станции петербургского метро «Автово» и «Кировский завод», сообщается на сайте «ГУП Петербургский метрополитен».
Специалисты в ярких жилетах с международным знаком доступности на спинах работают на нескольких станциях в зависимости от их загруженности. Они обеспечивают доступность метро для людей, пользующихся
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