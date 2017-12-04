Станции «Автово» и «Кировский завод» стали доступнее для инвалидов

Специалисты в ярких жилетах с международным знаком доступности на спинах работают на нескольких станциях в зависимости от их загруженности. Они обеспечивают доступность метро для людей, пользующихся креслами-колясками, костылями, ходунками, людей с нарушениями зрения и слуха, а также помогают пенсионерам с тяжелыми сумками.