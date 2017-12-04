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11:03 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Станции «Автово» и «Кировский завод» стали доступнее для инвалидов

Специалисты Дистанции обеспечения мобильности пассажиров начали обслуживать станции со 2 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты Дистанции обеспечения мобильности пассажиров со 2 декабря начали обслуживать станции петербургского метро «Автово» и «Кировский завод», сообщается на сайте «ГУП Петербургский метрополитен».

Специалисты в ярких жилетах с международным знаком доступности на спинах работают на нескольких станциях в зависимости от их загруженности. Они обеспечивают доступность метро для людей, пользующихся креслами-колясками, костылями, ходунками, людей с нарушениями зрения и слуха, а также помогают пенсионерам с тяжелыми сумками.

Если инвалиду-колясочнику нужно совершить поездку в метрополитене с конкретной станции, лучше заранее сообщить об этом по телефону: 8−800−350−11−55.

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