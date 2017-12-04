Синоптики прогнозируют гололёд и снежные заносы на дорогах Нижегородской области 4—6 декабря
Синоптики прогнозируют гололёд и снежные заносы на дорогах Нижегородской области
Синоптики прогнозируют гололёд и снежные заносы на дорогах Нижегородской области
Согласно информации, в ближайшие три дня на фоне пониженного атмосферного давления в регионе прогнозируются временами осадки в виде снега, мокрого снега, также возможны гололедные явления, на открытых участках — метели, местами — снежные заносы.
Температура воздуха при