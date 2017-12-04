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11:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют гололёд и снежные заносы на дорогах Нижегородской области 4—6 декабря

Синоптики прогнозируют гололёд и снежные заносы на дорогах Нижегородской области 4—6 декабря 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 87% 769 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в ближайшие три дня на фоне пониженного атмосферного давления в регионе прогнозируются временами осадки в виде снега, мокрого снега, также возможны гололедные явления, на открытых участках — метели, местами — снежные заносы.

Температура воздуха при юго-западном ветре днем 4 декабря −1…+2°, 5 декабря — 0…-3°, к 6 декабря подморозит до −2…−5°. Как предупреждает Гидрометцентр, ожидаются неблагоприятные условия на дорогах.

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