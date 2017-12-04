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12:41 (мск), источник: Sputnik

Корейский мультфильм про пингвиненка Пороро перевели на узбекский язык

В Ташкенте начались Дни корейской анимации.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Детский музыкальный мультфильм о приключениях веселого пингвиненка Пороро переведен на узбекский язык.

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Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, один из самых известных мультфильмов в Корее — «Пороро — путешествие в киберпространстве» — покажут в Ташкенте в рамках Дней корейской анимации, которые стартовали в Узбекистане.

В торжественном мероприятии, которое состоялось в кинотеатре им. Алишера Навои, принял участие посол Республики Корея Квон Ён У. Он обратился к зрителям на узбекском языке. В своей речи он выразил надежду на то, что мультфильм про Пороро понравится детям.

Анимационный фильм «Пороро — путешествие в киберпространстве» — один из самых известных мультфильмов в Корее. Это третий полнометражный фильм из серии «Пороро».

После выхода в прокат его посмотрели 160 тысяч человек в первую неделю, таким образом он моментально вышел в лидеры проката.

Отметим, что мультфильм был переведен на узбекский язык впервые.

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