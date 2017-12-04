Иркутский музей представил тактильную картину для незрячих
Портрет стал уже второй тактильной картиной в Иркутском художественном музее.
Портрет стал уже второй тактильной картиной в Иркутском художественном музее.
Тактильную копию картины «Портрет
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«Муравьев-Амурский — величайший человек, он сделал очень много для Сибири, которая в то время доходила до Тихого океана. И вот Маковский по заказу губернатора написал его портрет, который впоследствии и сделал художника знаменитым», — рассказала ведущий научный сотрудник Иркутского художественного музея Людмила Снытко.
Деньги на создание картин для слепых и слабовидящих детей сотрудники музея собрали при помощи краудфандинговой платформы. Портрет