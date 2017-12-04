Иркутский музей представил тактильную картину для незрячих

Тактильную копию картины «Портрет генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н. Н. Муравьева-Амурского» кисти Константина Маковского представили накануне в Иркутском художественном музее.

Как сообщили в пресс-службе музея, создание рельефных копий произведений из основной экспозиции музея проходит в рамках проекта «Трогательное искусство», цель которого — сделать художественные полотна доступными для незрячих людей.

«Муравьев-Амурский — величайший человек, он сделал очень много для Сибири, которая в то время доходила до Тихого океана. И вот Маковский по заказу губернатора написал его портрет, который впоследствии и сделал художника знаменитым», — рассказала ведущий научный сотрудник Иркутского художественного музея Людмила Снытко.