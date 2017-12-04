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11:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Иркутский музей представил тактильную картину для незрячих

Портрет стал уже второй тактильной картиной в Иркутском художественном музее.

Тактильную копию картины «Портрет генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н. Н. Муравьева-Амурского» кисти Константина Маковского представили накануне в Иркутском художественном музее.

Как сообщили в пресс-службе музея, создание рельефных копий произведений из основной экспозиции музея проходит в рамках проекта «Трогательное искусство», цель которого — сделать художественные полотна доступными для незрячих людей.

«Муравьев-Амурский — величайший человек, он сделал очень много для Сибири, которая в то время доходила до Тихого океана. И вот Маковский по заказу губернатора написал его портрет, который впоследствии и сделал художника знаменитым», — рассказала ведущий научный сотрудник Иркутского художественного музея Людмила Снытко.

Деньги на создание картин для слепых и слабовидящих детей сотрудники музея собрали при помощи краудфандинговой платформы. Портрет генерал-губернатора Муравьева-Амурского стал уже второй тактильной картиной в Иркутском художественном музее. Копия была изготовлена в Иркутске. Первую такую картину — «Девочку-рыбачку» Ильи Репина — изготовили в Торжке на пожертвования благотворителей музея.

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