Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
СМИ узнали о состоянии лежащего в реанимации Олега Табакова
Валерия и Полина Гагарина блистали на концерте в Минске
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
«Женщина-сказка»: поклонники про откровенный снимок Климовой
Новый подводный ракетоносец РФ напугал СМИ Запада
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
Матильда Шнурова проводит время в Париже
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
8День благодарения
11:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцев зовут охранять елки в лесу

Волонтеры будут днём и ночью защищать новогодних красавиц от браконьеров.

В предновогоднее время елки в воронежских лесах часто становятся добычей любителей «халявы» — ради недельного удовольствия погибают сотни молодых деревьев. Активисты общественного движения «Вантит» призвали горожан помочь сохранить лес и не допустить вырубки новогодних красавиц в Дендрарии НИИИЛГиС. В период с 28 по 31 декабря в местах самого большого скопления хвойных будут дежурить волонтеры. По словам активистов, браконьеры активизируются с наступлением темноты. Воронежцам предлагают захватить побольше горячего чая и спальные мешки. Те, у кого не получится дежурить сутками, могут приехать и поддержать волонтеров теплой компанией. Записаться можно в сообществе общественного движения «Вантит».

Напомним, что согласно статье 8.28 Кодекса об административных правонарушениях РФ самовольная вырубка деревьев наказывается штрафом. Для физических лиц он составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных — от 20 до 40 тысяч.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Серьезно больны»: Кобзон рассказал о состоянии Табакова и Гафта
Экстремисты планировали напасть на районную администрацию в Хабаровске
Назван самый быстро развивающийся регион России
Американский посол назвал причину ухудшения отношений с Россией
Следствие не нашло владельцев конфискованных у Захарченко денег
МВД закрыло оператора, услугами которого пользовались террористы
США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения
Более половины россиян собрались пойти на выборы президента
Лишний вес таит в себе новые угрозы, выяснили ученые
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Мария Шарапова впервые снимется в кино Знаменитая российская спортсменка появится на экране с такими голливудскими актрисами, как Кейт Бланшетт и Сандра Буллок
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь