Воронежцев зовут охранять елки в лесу

В предновогоднее время елки в воронежских лесах часто становятся добычей любителей «халявы» — ради недельного удовольствия погибают сотни молодых деревьев. Активисты общественного движения «Вантит» призвали горожан помочь сохранить лес и не допустить вырубки новогодних красавиц в Дендрарии НИИИЛГиС. В период с 28 по 31 декабря в местах самого большого скопления хвойных будут дежурить волонтеры. По словам активистов, браконьеры активизируются с наступлением темноты. Воронежцам предлагают захватить побольше горячего чая и спальные мешки. Те, у кого не получится дежурить сутками, могут приехать и поддержать волонтеров теплой компанией. Записаться можно в сообществе общественного движения «Вантит».