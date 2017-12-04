Парковку в «Зарядье» можно оплатить картой «Тройка»
Безналичная система оплаты упростит использование паркинга.
Безналичная система оплаты упростит использование паркинга.
Подземную парковку в парке «Зарядье» теперь можно оплатить с помощью многофункциональной карты «Тройка».
Как сообщили в
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, на карте должно быть не менее 250 рублей. Для оплаты нужно вставить парковочный талон в паркомат и дождаться информации на экране о возможности оплаты картой, затем поднести «Тройку» к бесконтактному считывателю карт.
Один час парковки в «Зарядье» обойдется посетителям парка в 250 рублей, второй час оплачивается полностью с первой минуты.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на сегодняшний день карта «Тройка» есть у каждого москвича, и ее функционал постоянно расширяется.
Внедрение оплаты парковки с помощью «Тройки» через паркомат избавит автовладельцев от необходимости иметь при себе наличные деньги. Это сделает пользование парковкой намного удобнее — достаточно лишь поднести «Тройку” к валидатору.
Одноуровневая подземная парковка площадью 20 тысяч квадратных метров открылась в парке «Зарядье» 23 октября. Стоянка рассчитана на 430 машин.
Въезд в паркинг находится на Москворецкой улице, где висит табло с указанием количества свободных мест. Выехать с парковки можно на Китайгородский проезд. Внутри стоянки есть система навигации с указанием свободных участков.
Оставить свой автомобиль на паркинге парка можно с 14.00 до 00.00 в понедельник и с 10.00 до 00.00 в остальные дни.