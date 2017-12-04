Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: что случилось с лицом красавицы Брежневой
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
По делу попросившего у Путина гроб пенсионера проведена проверка
10 стран с самой дешевой ипотекой
Собчак, Боярская и другие звезды посетили вечер Action!
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Евросоюз начал отмену санкций против РФ по топливу — СМИ
Во всей красе: Шейк показала фигуру в ванной — СМИ
Собчак, Боярская и другие звезды посетили вечер Action!
Лопырева пригласила иранских болельщиков в Россию
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Поклонение Ким Чен Ыну
13:54 (мск), источник: m24.ru

Парковку в «Зарядье» можно оплатить картой «Тройка»

Безналичная система оплаты упростит использование паркинга.

Источник: Агентство «Москва»

Подземную парковку в парке «Зарядье» теперь можно оплатить с помощью многофункциональной карты «Тройка».

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, безналичная система оплаты упростит использование паркинга и позволит сэкономить время посетителей парка.

Читайте также
Зеленый свет. Спасет ли экологию Москвы закрытый от машин центр

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, на карте должно быть не менее 250 рублей. Для оплаты нужно вставить парковочный талон в паркомат и дождаться информации на экране о возможности оплаты картой, затем поднести «Тройку» к бесконтактному считывателю карт.

Один час парковки в «Зарядье» обойдется посетителям парка в 250 рублей, второй час оплачивается полностью с первой минуты.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на сегодняшний день карта «Тройка» есть у каждого москвича, и ее функционал постоянно расширяется.

Внедрение оплаты парковки с помощью «Тройки» через паркомат избавит автовладельцев от необходимости иметь при себе наличные деньги. Это сделает пользование парковкой намного удобнее — достаточно лишь поднести «Тройку” к валидатору.
Максим Ликсутов
Заммэра Москвы по вопросам транспорта

Одноуровневая подземная парковка площадью 20 тысяч квадратных метров открылась в парке «Зарядье» 23 октября. Стоянка рассчитана на 430 машин.

Въезд в паркинг находится на Москворецкой улице, где висит табло с указанием количества свободных мест. Выехать с парковки можно на Китайгородский проезд. Внутри стоянки есть система навигации с указанием свободных участков.

Оставить свой автомобиль на паркинге парка можно с 14.00 до 00.00 в понедельник и с 10.00 до 00.00 в остальные дни.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как на городском курорте. Глава проекта "Остров мечты" – о строительстве парка
Прокурор потребовал 10 лет колонии для Улюкаева
СМИ: Минобороны без конкурса раздаст заказы на 1 трлн рублей
Прокурор попросил вернуть Сечину два миллиона долларов
Власти запланировали три волны агитации к выборам президента
На Мальте задержаны подозреваемые в убийстве Дафны Галиции
МВД закрыло оператора, услугами которого пользовались хулиганы
В котиков на блокчейне уже инвестировали полтора миллиона долларов. Они дорожают с каждой минутой
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь