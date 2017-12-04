Ученые выяснили, почему подросткам так сложно подготовиться к экзаменам

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Неспособность многих подростков сосредоточиться на подготовке к важным экзаменам и возникающее у них желание отвлечься свидетельствуют вовсе не о лени и безответственности. Ученые из Гарвардского университета утверждают, что дело может быть в особенностях развития мозга подростков, которые не позволяют им отличить важное от второстепенного. Результаты исследования опубликованы в британском научном журнале Nature.

Сотрудники университета выяснили, что чем старше человек, тем лучше он может определить, стоит ли игра свеч, и сконцентрироваться на важном деле, если затраченные усилия окупятся. Однако в случае с подростками этот механизм фактически не работает.

Чтобы понять это, ученые провели эксперимент. Его участникам, возраст которых составлял от 13 до 20 лет, предложили сыграть в игру. В это время активность их мозга фиксировалась аппаратом для функциональной магнитно-резонансной томографии. На некоторых этапах этой игры испытуемый за правильный ответ получал 20 центов, а за неправильный — терял 10. Однако затем ставки повышались: за правильный ответ можно было заработать уже 1 доллар, а за ошибку — лишиться 50 центов.

Оказалось, что чем старше был участник игры, тем лучше он концентрировался на высоких ставках, и тем более впечатляющими были его результаты. А вот самые молодые испытуемые вели себя в обоих случаях одинаково. Выяснилось, что дело в мозге, а именно — в сети, которая связывает нейроны коры больших полушарий и полосатого тела. Она отвечает за соотношение цели и поведения, а также мотивацию и продолжает развиваться у человека вплоть до 25 лет. У более молодых участников эксперимента эта связь, соответственно, была менее развита.

Именно по этой причине, как утверждают ученые, подростки плохо различают ситуации, в которых выгодно затратить больше усилий, чтобы они окупились сторицей. Это правило работает и в обратную сторону: подростки из-за этого склонны к более рискованному поведению. Например, к более опасному вождению автомобиля — они не могут адекватно оценить последствия.