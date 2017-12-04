Мэрия Казани призвала участвовать в акции «Сдай батарейку — спаси ежика»
550 тысяч тонн мусора ежегодно образуется в Казани, а всего лишь одна батарейка загрязняет 20 кв. метров — территорию проживания одного ежика.
550 тысяч тонн мусора ежегодно образуется в Казани, а всего лишь одна батарейка загрязняет 20 кв. метров — территорию проживания одного ежика.
«В Казани в жилом секторе каждый год образуется 550 тыс. тонн мусора, и его объем увеличивается на 2−3% ежегодно, — рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Искандер Гиниятуллин на “деловом понедельнике” в мэрии. — Четверть всего мусора составляют пищевые отходы, 31% — полимерные материалы, бумага и картон — 20%. Остальное — это стекло, древесина, текстиль, металл и др. Сортировка мусора, в частности, позволяет уменьшить объем отходов, подлежащих захоронению».
Планомерная работа по сортировке при сборе мусора началась в 2013 году, когда вдоль самых оживленных магистралей были установлены 30 комплектов контейнеров для раздельной сортировки мусора. Только в рамках одного проекта «Цвет имеет значение» за 2 месяца в 20 точках жителями было собрано 80 тонн отходов. Это еще раз доказало востребованность сортировки мусора.
Определено также 10 земельных участников для установки емкостей для сбора опасных отходов — ртутных термометров и старых флуоресцентных ламп. Их сбором занимаются только лицензированные организации.
Ценный материал — отработанные батарейки. «Из 10 кг содержимого батареек можно получит столько же цинка, сколько из 96 кг руды, — рассказал И. Гиниятуллин. — В то же время одна выброшенная батарейка загрязняет 20 квадратных метров почвы, а это площадь проживания тысячи дождевых червей, двух кротов и одного ежика. Приглашаю присутствующих присоединиться к акции «Сдай батарейку — спаси ежика».