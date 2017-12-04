Мэрия Казани призвала участвовать в акции «Сдай батарейку — спаси ежика»

«В Казани в жилом секторе каждый год образуется 550 тыс. тонн мусора, и его объем увеличивается на 2−3% ежегодно, — рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Искандер Гиниятуллин на “деловом понедельнике” в мэрии. — Четверть всего мусора составляют пищевые отходы, 31% — полимерные материалы, бумага и картон — 20%. Остальное — это стекло, древесина, текстиль, металл и др. Сортировка мусора, в частности, позволяет уменьшить объем отходов, подлежащих захоронению».

Планомерная работа по сортировке при сборе мусора началась в 2013 году, когда вдоль самых оживленных магистралей были установлены 30 комплектов контейнеров для раздельной сортировки мусора. Только в рамках одного проекта «Цвет имеет значение» за 2 месяца в 20 точках жителями было собрано 80 тонн отходов. Это еще раз доказало востребованность сортировки мусора.

Сейчас в Казани установлено 35 павильонов для раздельного сбора отходов, до конца года поставят еще 12, а всего определено 54, сказал Гиниятуллин. Количество же емкостей, в которые можно сдать полимерные отходы, в Казани более 1200. Только за 10 месяцев 2017 года собрано более 140 тонн пластика, а это объем 40 железнодорожных вагонов.

Определено также 10 земельных участников для установки емкостей для сбора опасных отходов — ртутных термометров и старых флуоресцентных ламп. Их сбором занимаются только лицензированные организации.