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12:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

Почта России отправила письма юных нижегородцев Деду Морозу

Почта России отправила письма юных нижегородцев Деду Морозу прямо с фестиваля радости СемьяФест.

Как сообщает пресс-служба Почты России, на фестиваль, который был посвящен Дню Матери, собрались мамы, многодетные семьи, дети, папы, бабушки и дедушки. Здесь открылись десятки мастер-классов и творческих площадок. Специально для этого мероприятия Нижегородский филиал Почты России организовал бесплатное выездное почтовое отделение с волшебным почтовым ящиком для гостей праздника.

Для гостей мероприятия, от мала до велика, в этот день была организована большая шоу-программа с аниматорами, фокусами, танцами, играми и подарками. Юные нижегородцы побывали на фестивале детской моды, приняли участие в конкурсах и лотереях, сделали отличные кадры в обустроенных фотозонах фестиваля, проявили смекалку на турнирах по настольным играм.

Пожалуй, одной из самых необычных площадок на фестивале стало было выездное почтовое отделение. Специально для этого мероприятия почтовики подготовили волшебный ящик для писем Деда Мороза, красочные открытки, новогодние конверты и настоящий новогодний почтовый штемпель. Веселые, шумные дети окружили почтовый ящик на несколько часов. Многие приходили с заранее заготовленными письмами для Дедушки Мороза, но были и те, кто не смог пройти мимо и тоже написал свое заветное пожелание доброму волшебнику.

«Новый год — это самый любимый и долгожданный праздник для маленьких и взрослых. Он ассоциируется с подарками, чудесами и волшебством. А где волшебство, там Дед Мороз, который ежегодно получает более 3 млн. писем от детей со всей страны. На фестивале для ребят мы устроили выездное почтовое отделение, чтобы они смогли бесплатно отправить свои письма главному волшебнику страны в Великий Устюг. Более ста писем отправились напрямую в резиденцию Деда Мороза», — сказал директор Нижегородского филиала Почты России Сергей Орлов.

Стоит отметить, что помимо сбора писем для Деда Мороза почтовики провели для ребят мастер-класс по правильному подписанию открыток и конвертов, объяснили для чего и почему нужно писать индекс правильно. Кстати, открытки для фестиваля были изготовлены в Нижнем Новгороде и представлены организаторами проекта «Открытка из прошлого. Нижегородская почтовая карточка». По словам организаторов, фестиваль посетило более 1 тыс. человек.

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