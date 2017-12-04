Музею Арсеньева во Владивостоке передали конфискованные таможней культурные ценности

Владивосток, 4 декабря, PrimaMedia.

Конфискованные нагрудные знаки пожарной ассоциации Японии Владивостокская таможня передала музею имени В. К. Арсеньева. Ранее незадекларированные предметы, представляющие культурную ценность, попытались ввезти в приморскую столицу на одном из морских судов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу таможни.

Нагрудные знаки японских пожарных были обнаружены среди незадекларированных товаров в ходе таможенного наблюдения за разгрузкой судна, прибывшего во Владивосток из порта Тояма, у одного из членов экипажа. Россиянин приобрел их в японском порту.

По заключению эксперта Министерства культуры Российской Федерации, указанные награды представляют определенную культурную, историческую и материальную ценность и подпадают под действие закона от 15.04.1993 г. № 4804−1 «О ввозе и вывозе культурных ценностей» и не подлежат перемещению без разрешительных документов.

По постановлению Фрунзенского районного суда конфискованные культурные ценности находились на учете Владивостокской таможни, но в итоге предметы — их всего 25 — решили сдать в коллекцию музея Арсеньева. Передача состоялась 1 декабря.

На учете во Владивостокской таможне данные конфискованные культурные ценности находились по постановлению Фрунзенского районного суда.