Музею Арсеньева во Владивостоке передали конфискованные таможней культурные ценности
Нагрудные знаки японских пожарных незаконно пытались провезти на одном из морских судов.
Нагрудные знаки японских пожарных незаконно пытались провезти на одном из морских судов.
Владивосток, 4 декабря, PrimaMedia.
Конфискованные нагрудные знаки пожарной ассоциации Японии Владивостокская таможня передала музею имени В. К. Арсеньева. Ранее незадекларированные предметы, представляющие культурную ценность, попытались ввезти в приморскую столицу на одном из морских судов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
Нагрудные знаки японских пожарных были обнаружены среди незадекларированных товаров в ходе таможенного наблюдения за разгрузкой судна, прибывшего во Владивосток из порта Тояма, у одного из членов экипажа. Россиянин приобрел их в японском порту.
По заключению эксперта Министерства культуры Российской Федерации, указанные награды представляют определенную культурную, историческую и материальную ценность и подпадают под действие закона от
По постановлению Фрунзенского районного суда конфискованные культурные ценности находились на учете Владивостокской таможни, но в итоге предметы — их всего 25 — решили сдать в коллекцию музея Арсеньева. Передача состоялась 1 декабря.
На учете во Владивостокской таможне данные конфискованные культурные ценности находились по постановлению Фрунзенского районного суда.
Напомним, в начале 2016 года в коллекцию музея Владивостокская таможня передала монету Российской Империи 1873 года, которую обнаружили у авиапассажира, следующего в Южную Корею. А годом ранее в Приморскую государственную картинную галерею была передана икона «Иисус Христос Вседержитель», которую также задержали в аэропорту Владивостока при попытке вывоза.