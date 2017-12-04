Рустэм Хамитов поручил провести в 2019 году Всероссийский фестиваль семьи

Источник: Башинформ

Глава Башкортостана отметил, что самочувствие семьи является ведущим показателем эффективности государства, благополучия и нравственного здоровья общества.

— Эффективная семейная политика находится в числе основных наших приоритетов. Опыт Башкортостана в сфере охраны материнства и детства, в частности, по реализации программы «Родовой сертификат», строительству перинатальных центров, профилактике социального сиротства получил признание на федеральном уровне, — сказал Рустэм Хамитов. — Республиканский проект по организации услуг государственных «социальных нянь» на дому по уходу и присмотру за детьми ясельного возраста по решению Минобрнауки России будет распространяться и в других регионах.

Руководитель региона подчеркнул, что в Башкортостане создано Министерство семьи, труда и социальной защиты населения, которое комплексно занимается вопросами поддержки семьи, в том числе координацией деятельности разных ведомств и уровней власти в этой сфере.