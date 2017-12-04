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12:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов поручил провести в 2019 году Всероссийский фестиваль семьи

УФА, 4 дек 2017. /ИА «Башинформ"/. В 2019 году в Башкортостане пройдёт Всероссийский фестиваль семьи. Об этом заявил Глава региона Рустэм Хамитов в ежегодном Послании Государственному Собранию — Курултаю республики.

Источник: Башинформ

Глава Башкортостана отметил, что самочувствие семьи является ведущим показателем эффективности государства, благополучия и нравственного здоровья общества.

— Эффективная семейная политика находится в числе основных наших приоритетов. Опыт Башкортостана в сфере охраны материнства и детства, в частности, по реализации программы «Родовой сертификат», строительству перинатальных центров, профилактике социального сиротства получил признание на федеральном уровне, — сказал Рустэм Хамитов. — Республиканский проект по организации услуг государственных «социальных нянь» на дому по уходу и присмотру за детьми ясельного возраста по решению Минобрнауки России будет распространяться и в других регионах.

Руководитель региона подчеркнул, что в Башкортостане создано Министерство семьи, труда и социальной защиты населения, которое комплексно занимается вопросами поддержки семьи, в том числе координацией деятельности разных ведомств и уровней власти в этой сфере.

— Сохранение и укрепление института семьи остаётся для нас важнейшей задачей, — отметил Рустэм Хамитов. — Для взаимного обмена между регионами положительным опытом по семейному воспитанию поручаю Правительству провести в республике в год её 100-летнего юбилея Всероссийский фестиваль семьи.

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