Рустэм Хамитов поручил провести в 2019 году Всероссийский фестиваль семьи

Глава Башкортостана отметил, что самочувствие семьи является ведущим показателем эффективности государства, благополучия и нравственного здоровья общества.
— Эффективная семейная политика находится в числе основных наших приоритетов. Опыт Башкортостана в сфере охраны материнства и детства, в частности, по реализации программы «Родовой сертификат», строительству перинатальных центров, профилактике социального сиротства получил признание на федеральном уровне, — сказал Рустэм Хамитов. — Республиканский проект по организации услуг государственных «социальных нянь» на дому по уходу и присмотру за детьми ясельного возраста по решению Минобрнауки России будет распространяться и в других регионах.
Руководитель региона подчеркнул, что в Башкортостане создано Министерство семьи, труда и социальной защиты населения, которое комплексно занимается вопросами поддержки семьи, в том числе координацией деятельности разных ведомств и уровней власти в этой сфере.
— Сохранение и укрепление института семьи остаётся для нас важнейшей задачей, — отметил Рустэм Хамитов. — Для взаимного обмена между регионами положительным опытом по семейному воспитанию поручаю Правительству провести в республике в год её 100-летнего юбилея Всероссийский фестиваль семьи.