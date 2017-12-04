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15:15 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростовской области водитель такси принял роды на трассе

В Ростовской области 30-летняя жительница Сальска родила девочку прямо в салоне автомобиля по дороге в родильный дом. Состояние новорожденной, которую назвали Люба, отличное, в ближайшие дни ее выпишут домой.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе компании-автоперевозчика, в роли акушера выступил 54-летний таксист Вячеслав Стукало, который вез клиентку из Сальска в Ростовскую областную больницу. Схватки начались на трассе между областным центром и Сальском.

Мужчина не растерялся принял роды и оказал матери первую помощь. Девочка родилась ростом 49 сантиметров и весом 2800 граммов. Прибывшие медики на карете скорой помощи доставили родительницу и девочку в роддом.

— За годы работы в такси многое пришлось повидать, но такое у нас в городе впервые. Как говорят, хороший таксист должен быть немножко психологом, а мне вот пришлось стать немножко доктором. Поздравляю молодую маму, пусть дочка растет здоровой, — рассказал Вячеслав Стукало.

Теперь «крестный» новорожденной намерен доставить Любу и ее маму из ростовской больницы обратно домой в Сальск.

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