В Ростовской области водитель такси принял роды на трассе

Как сообщили «РГ» в пресс-службе компании-автоперевозчика, в роли акушера выступил 54-летний таксист Вячеслав Стукало, который вез клиентку из Сальска в Ростовскую областную больницу. Схватки начались на трассе между областным центром и Сальском.

Мужчина не растерялся принял роды и оказал матери первую помощь. Девочка родилась ростом 49 сантиметров и весом 2800 граммов. Прибывшие медики на карете скорой помощи доставили родительницу и девочку в роддом.

— За годы работы в такси многое пришлось повидать, но такое у нас в городе впервые. Как говорят, хороший таксист должен быть немножко психологом, а мне вот пришлось стать немножко доктором. Поздравляю молодую маму, пусть дочка растет здоровой, — рассказал Вячеслав Стукало.