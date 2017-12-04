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18:04 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы снова призывают чиновников не уничтожать троллейбусы

Жители Волгограда опубликовали в сети очередное видео, в котором призвали власти не заменять троллейбусы автобусами и маршрутками.

«В Красноармейском районе города контактная сеть находится в разрушенном состоянии. В Кировском районе троллейбусы уже не ходят семь месяцев, что значительно снизило качество жизни в Кировском и Советских районах. Южные районы города остались без экологически чистого транспорта», — отмечают авторы ролика.

Добавим, что создатели видео также призвали чиновников закупить новые троллейбусы и запретить автобусные маршруты, дублирующие маршруты электротранспорта в южной части города. Кроме того, авторы ролика попросили начать строительство новой очереди подземного скоростного трамвая.

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