Волгоградцы снова призывают чиновников не уничтожать троллейбусы
Жители Волгограда опубликовали в сети очередное видео, в котором призвали власти не заменять троллейбусы автобусами и маршрутками.
Жители Волгограда опубликовали в сети очередное видео, в котором призвали власти не заменять троллейбусы автобусами и маршрутками.
«В Красноармейском районе города контактная сеть находится в разрушенном состоянии. В Кировском районе троллейбусы уже не ходят семь месяцев, что значительно снизило качество жизни в Кировском и Советских районах. Южные районы города остались без экологически чистого транспорта», — отмечают авторы ролика.
Добавим, что создатели видео также призвали чиновников закупить новые троллейбусы и запретить автобусные маршруты, дублирующие маршруты электротранспорта в южной части города. Кроме того, авторы ролика попросили начать строительство новой очереди подземного скоростного трамвая.