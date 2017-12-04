Волгоградцы снова призывают чиновников не уничтожать троллейбусы

«В Красноармейском районе города контактная сеть находится в разрушенном состоянии. В Кировском районе троллейбусы уже не ходят семь месяцев, что значительно снизило качество жизни в Кировском и Советских районах. Южные районы города остались без экологически чистого транспорта», — отмечают авторы ролика.