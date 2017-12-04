В ГИБДД Екатеринбурга разыскивают опасные горки

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД просят сообщать об опасных горках по телефону: 263−19−02. В основном это горки, построенные рядом с проезжей частью.

— В прошлом году в Екатеринбурге было выявлено и ликвидировано 78 опасных горок и скатов, — сообщают в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбрга. — В этом году работа по выявлению опасных горок начинается с 4 декабря. Уже сейчас по инициативе Госавтоинспекции была засыпана горка по адресу: улица Репина, 21. Ее склон выходил на дорогу.