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12:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В ГИБДД Екатеринбурга разыскивают опасные горки

В основном, это горки, построенные рядом с проезжей частью.

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД просят сообщать об опасных горках по телефону: 263−19−02. В основном это горки, построенные рядом с проезжей частью.

— В прошлом году в Екатеринбурге было выявлено и ликвидировано 78 опасных горок и скатов, — сообщают в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбрга. — В этом году работа по выявлению опасных горок начинается с 4 декабря. Уже сейчас по инициативе Госавтоинспекции была засыпана горка по адресу: улица Репина, 21. Ее склон выходил на дорогу.

Также можно обращаться и в местную управляющую компанию специалисты которой ликвидируют спуски противогололедными материалами. По указанным адресам выезжает спецтехника и горки засыпаются пескосоляной смесью.

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