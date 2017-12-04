В Петербурге прокуратура потребовала закрыть хостел в жилом доме

Прокуратура Петроградского района подала иск с требованием прекратить деятельность хостела в многоквартирном жилом доме на Кронверкской улице в Петербурге, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку по коллективному обращению жителей этого дома. Установлено, что в одной из квартир функционирует хостел, деятельность которого организована арендатором жилого помещения. В нарушение требований закона вход в хостел осуществляется через общий подъезд многоквартирного дома, помещение в нежилое не переведено.