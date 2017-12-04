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14:21 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге прокуратура потребовала закрыть хостел в жилом доме

Любой гражданин сможет определить законность размещения того или иного торгового объекта.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Петроградского района подала иск с требованием прекратить деятельность хостела в многоквартирном жилом доме на Кронверкской улице в Петербурге, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку по коллективному обращению жителей этого дома. Установлено, что в одной из квартир функционирует хостел, деятельность которого организована арендатором жилого помещения. В нарушение требований закона вход в хостел осуществляется через общий подъезд многоквартирного дома, помещение в нежилое не переведено.

«Предоставление жилого помещения для оказания услуг хостела нарушает права и законные интересы как жителей дома, так и потребителей, которым оказываются гостиничные услуги», — говорится в сообщении.

Исковое заявление прокуратуры рассмотрит Петроградский районный суд.

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