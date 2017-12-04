Медикам Краснодарского края вручили высшую национальную награду

Награждение прошло в ходе всероссийской конференции «Медицина и качество 2017». В прошлом году министерство здравоохранения Краснодарского края было удостоено премии 2-й степени. На этот раз медицину региона признали лучшей в стране.

Награда — результат работы всех медиков края: от медсестры до главврача, от сотрудника ФАПа и скорой до хирургов. — Евгений Филиппов, министр здравоохранения Краснодарского краяПресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Медицина в крае развивается. В этом году сеть офисов врачей общей практики, кабинетов, где медпомощь оказывают жителям малых населенных пунктов, выросла почти на 10%. Сегодня в крае ежедневно работают 240 таких офисов.

В поликлиниках Кубани в числе первых внедрили электронную регистратуру и сервис «Запись на прием к врачу» через интернет, которым в этом году уже воспользовались более 8 миллионов человек.

Во всех городах и районах края продолжают открываться «Вежливые регистратуры», где работа максимально переведена на электронный документооборот. Такая система упрощает работу персонала и экономит время пациентов. Подобных регистратур уже более 20.

В 2017 году Краснодарский край вошел в федеральный пилотный проект «Бережливая поликлиника» — это новый формат работы, при котором пациент получает больше медицинских услуг за меньшее время.

Все эти меры призваны сократить очереди в поликлиниках, в которые жители края ежегодно обращаются более 50 миллионов раз.

Действует и несколько программ по привлечению медработников в лечебные учреждения. За последний год по программе «Земский доктор» заключено 517 договоров. Всего за 5 лет в малые села Кубани приехали работать по программе 2 700 человек. Вскоре еще 222 студента программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» присоединятся к сельскому здравоохранению. Выпускниками программы уже стали около 600 врачей. Еще 246 человек зачислено на первый курс Кубанского государственного медицинского университета по целевому приему.