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12:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде на день отключили светофоры

Во всех районах Волгограда до вечера понедельника, 4 декабря, будут отключены некоторые светофоры.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает «КП-Волгоград», в связи с профилактическими работами на электросетях и проверкой работы электрооборудования в зимний период до 17:00 некоторые светофоры будут отключены от электроснабжения.

Проверка работы сетей и светофорных объектов по районам Волгограда продолжится в течение ближайших дней. В часы пиковых нагрузок к регулировке движения на наиболее оживленных перекрестках будут привлекаться сотрудники ГИБДД.

Сотрудники полиции и городские службы просят водителей и пешеходов проявлять внимание и бдительность при передвижении по дорогам и переходе перекрестков, соблюдать дополнительные меры безопасности, а также напоминают, что при неработающих светофорах очередность проезда перекрестков определяется соответствующими дорожными знаками, и водителям следует быть внимательнее при проезде перекрестков.

График отключения электроэнергии:

С 09:00 до 17:00 — Тракторозаводский р-н, частный сектор в пос. Винновка, ул. Центральная.

С 13:00 до 17:00 — Краснооктябрьский р-н, частный сектор, ул. Димитрова, 2−36,1−33, ул. Качалова, 1−37, 2−36, ул. Кунгурская, 1−11, 2−8.

С 09:00 до 17:00 — Красноармейский р-н, частный сектор, ул. Городовикова, 21−23, 24−30, ул. Навлинская, 51−59, пер. Шлюзовой, 4−16.

С 09:00 до 13:00 — Красноармейский р-н, ул. 50 лет Октября, 25, 27, ул. Фадеева, 55, 59.

С 09:00 до 12:00 — Центральный р-н, просп. Ленина, 20, ул. Комсомольская, 8, ул. Порт-Саида, 7а, 9, ул. Соколова, 8.

С 13:00 до 17:00 — Центральный р-н, ул. Рокоссовского, 30, 32.

С 09:00 до 17:00 — Дзержинский р-н, ул. Землячки, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 34а, частный сектор: ул. Баргузинская, 85−91, ул. Добринская, 98, ул. Чирская, 94, 96, 97−101, 105, 107.

С 09:00 до 17:00 — Дзержинский р-н, ул. Землячки, 50, 52, 54, ул. Бульвар 30-летия Победы, 86, 88.

С 09:00 до 14:00 — Ворошиловский р-н, частный сектор: ул. Череповецкая, 22−50, ул. Чембарская, 23−57, пер. Чембарский, 1−25, 2−52, ул. Елецкая, 93−113, ул. Саранская, 80−128, 61−95, ул. Дербентская, 71, 14−90.

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