В Волгограде на день отключили светофоры
Во всех районах Волгограда до вечера понедельника, 4 декабря, будут отключены некоторые светофоры.
Во всех районах Волгограда до вечера понедельника, 4 декабря, будут отключены некоторые светофоры.
Как сообщает «КП-Волгоград», в связи с профилактическими работами на электросетях и проверкой работы электрооборудования в зимний период до 17:00 некоторые светофоры будут отключены от электроснабжения.
Проверка работы сетей и светофорных объектов по районам Волгограда продолжится в течение ближайших дней. В часы пиковых нагрузок к регулировке движения на наиболее оживленных перекрестках будут привлекаться сотрудники ГИБДД.
Сотрудники полиции и городские службы просят водителей и пешеходов проявлять внимание и бдительность при передвижении по дорогам и переходе перекрестков, соблюдать дополнительные меры безопасности, а также напоминают, что при неработающих светофорах очередность проезда перекрестков определяется соответствующими дорожными знаками, и водителям следует быть внимательнее при проезде перекрестков.
График отключения электроэнергии:
С 09:00 до 17:00 — Тракторозаводский
С 13:00 до 17:00 — Краснооктябрьский
С 09:00 до 17:00 — Красноармейский
С 09:00 до 13:00 — Красноармейский
С 09:00 до 12:00 — Центральный
С 13:00 до 17:00 — Центральный
С 09:00 до 17:00 — Дзержинский
С 09:00 до 17:00 — Дзержинский
С 09:00 до 14:00 — Ворошиловский