Под звуки оркестра и с кошкой. В Иркутске 100 семей военнослужащих получили ключи от новых квартир
В Иркутске празднуют новоселье. Военнослужащие и военные полицейские. Долгожданные ключи от собственных квадратных метров получили более ста семей.
В Иркутске празднуют новоселье. Военнослужащие и военные полицейские. Долгожданные ключи от собственных квадратных метров получили более ста семей.
Гимн России — потому что событие серьёзное и долгожданное. Почти сто семей военнослужащих получают ключи от новых квартир. Всё честь по чести. И напутствие
Среди новосёлов Юрий и Светлана Урбан. И двое их детей. Квартиру они ждали 16 лет. И готовы подождать ещё минуту. Ведь по традиции первая в дом заходит кошка.
— Долгожданная квартира.
Улучшенная планировка, ремонт «под ключ», на кухнях — электроплиты. В общем, заселяйся и живи. В прошлом году ракетчики гарнизона получили 230 квартир. Сегодня жильём обеспечены все многодетные семьи Иркутского соединения РВСН. Но в этот раз новосёлами стали не только те, кто служит в ракетных войсках. Антон Халбанов работает в военной полиции.
Район престижный, «военная» десятиэтажка в Октябрьском районе, на улице Ядринцева. Рядом остановки общественного транспорта, школа, детский сад. Вот это важно, говорит Антон. И супруга Татьяна согласна с мужем.
— С 2012-го года ждали. Вообще даже не ожидали, что получим.
— Такой приятный подарок на Новый год.
— Сюрприз.