Под звуки оркестра и с кошкой. В Иркутске 100 семей военнослужащих получили ключи от новых квартир

Источник: Вести Иркутск

Гимн России — потому что событие серьёзное и долгожданное. Почти сто семей военнослужащих получают ключи от новых квартир. Всё честь по чести. И напутствие генерал-майора, и благословение священника.

Среди новосёлов Юрий и Светлана Урбан. И двое их детей. Квартиру они ждали 16 лет. И готовы подождать ещё минуту. Ведь по традиции первая в дом заходит кошка.

— Долгожданная квартира. Наконец-то обеспечили служебным жильём в соответствии с нормами. Всяко было. И снимали, и в общежитии в последнее время живём. По нормам маловато оно нам было, для четверых. А сейчас нормально.

Улучшенная планировка, ремонт «под ключ», на кухнях — электроплиты. В общем, заселяйся и живи. В прошлом году ракетчики гарнизона получили 230 квартир. Сегодня жильём обеспечены все многодетные семьи Иркутского соединения РВСН. Но в этот раз новосёлами стали не только те, кто служит в ракетных войсках. Антон Халбанов работает в военной полиции.

Район престижный, «военная» десятиэтажка в Октябрьском районе, на улице Ядринцева. Рядом остановки общественного транспорта, школа, детский сад. Вот это важно, говорит Антон. И супруга Татьяна согласна с мужем.