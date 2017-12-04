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12:41 (мск), источник: dostup1.ru

Чтобы не спугнуть снег: Тефтелев решил пока не выводить снегоуборочные машины на улицы Челябинска

А пока в городе ежедневно работают 10 пылесосов.

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Снегоуборочная техника Челябинска полностью готова к большим осадкам — об этом в понедельник, 4 декабря, в ходе аппаратного совещания заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

А пока в Челябинске ежедневно работают 10 пылесосов — чистят дороги от пыли и грязи. «Вы знаете, что получается не очень хороший результат, когда пылесос работает без воды. В выходные дни выпал небольшой снег, что позволило пылесосам работать более эффективно», — комментирует градоначальник.

Он также отметил, что снегоуборочная техника готова к большим сугробам на дорогах. «Но пока не будем пугать снег. А то мы сейчас выведем технику, а снега опять не будет неделю-две», — добавил Тефтелев.

К слову, по прогнозам синоптиков, сильных осадков в ближайшие дни действительно не предвидится — в городе прогнозируются от 5 до 7 градусов мороза и ясная погода.

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