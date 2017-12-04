Пропавший школьник двое суток просто гулял
Как оказалось, пропавший на двое суток подросток просто прогуливался по Омску.
Как оказалось, пропавший на двое суток подросток просто прогуливался по Омску.
Он был найден по пути к одному из омских торговых комплексов.
Эта любовь школьника к пешим прогулкам и шопингу изрядно заставила поволноваться родных и сотрудников полиции.
Напомним, 2 декабря в омскую полицию поступило сообщение о том, что из дома по проспекту Королева ушел 13-летний Даниил Рашидов.
Как уточнили «СуперОмску» в
Сотрудниками полиции был организован комплекс мероприятий по розыску подростка. К счастью близких ребенок был найден целым и невредимым.
Местный участковый нашел подростка во время прогулки по магазинам. Опросив знакомых Даниила, полицейский выяснил, что он может находиться в торговом комплексе «Фестиваль» на Левом берегу. В ходе поиска эта информация подтвердилась. Мальчик был остановлен по пути к торговому комплексу.
За время отсутствия никаких противоправных действий в отношении подростка не совершалось.