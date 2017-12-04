Пропавший школьник двое суток просто гулял

Он был найден по пути к одному из омских торговых комплексов.

Эта любовь школьника к пешим прогулкам и шопингу изрядно заставила поволноваться родных и сотрудников полиции.

Напомним, 2 декабря в омскую полицию поступило сообщение о том, что из дома по проспекту Королева ушел 13-летний Даниил Рашидов.

Как уточнили «СуперОмску» в пресс-службе регионального УМВД, это уже не первый побег ребенка из дома.

Сотрудниками полиции был организован комплекс мероприятий по розыску подростка. К счастью близких ребенок был найден целым и невредимым.

Местный участковый нашел подростка во время прогулки по магазинам. Опросив знакомых Даниила, полицейский выяснил, что он может находиться в торговом комплексе «Фестиваль» на Левом берегу. В ходе поиска эта информация подтвердилась. Мальчик был остановлен по пути к торговому комплексу.