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14:20 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

От ОРВИ до гриппа. Чем опасно новое хранилище вирусов в центре Петербурга

Будут ли в центре города хранить возбудителей тифа, холеры и птичьего гриппа, разбирался SPB.AIF.RU.

Источник: Аргументы и факты

Уже через год одно из старых зданий НИИ гриппа в Петербурге реконструируют под современное хранилище вирусов. Лаборатория разместится на Петроградской стороне в корпусе 1958 года постройки. Здание расположено на территории института, по соседству с телебашней и жилыми домами. Сюда переедет коллекция возбудителей респираторных вирусных инфекций. В общей сложности в лаборатории будут хранить более 20 тысяч опасных микроорганизмов.

Грипп 70-летней давности.

В НИИ гриппа уже есть коллекция вирусов гриппа и ОРВИ. Она существует полвека, с момента основания института в 1969 году — и ежегодно пополняется.

«Мы поддерживаем и постоянно расширяем коллекцию, чтобы изучать закономерности эволюции вирусных инфекций, — говорит Дарья Даниленко, заведующая отделом этиологии и эпидемиологии ФГБУ “НИИ гриппа” Минздрава России. — Благодаря коллекции мы можем проследить, как менялся тот же грипп за последние 70 лет. Эти данные нужны для разработки новых препаратов и вакцин».

Институт является Национальным Центром ВОЗ по гриппу. Сейчас в его коллекции — более 3,5 тысяч штаммов вирусов гриппа человека и ОРВИ. Они хранятся в стеклянных ампулах и флаконах, в высушенном виде, при температуре 4 °C. Коллекция, как и сам Институт, находится на Аптекарском острове, в одном из помещений на территории лабораторного комплекса. Самый ранний образец вируса гриппа датируется 1930-м годом.

«Вирусы неустойчивы во внешней среде, — отмечает Дарья Даниленко. — Они относятся к III группе патогенности, то есть, представляют низкую опасность даже для тех, кто с ними работает, не говоря уже о населении Петербурга. Все работы в лабораторном корпусе проводят в соответствии с действующими санитарными нормами».

Доступ в помещение, где сейчас расположена коллекция, разрешён ограниченному числу сотрудников НИИ. Сейчас с коллекцией работают в «ручном» режиме, с каждым годом она растёт. После модернизации вести учёт и сортировку, а также поддерживать стабильные условия хранения будет биобанк — автоматизированная роботизированная система.

Передовая лаборатория.

Переоборудование корпуса института под современную лабораторию обойдётся в 427 миллионов рублей. После реконструкции здание будет отвечать современным требованиям биологической безопасности. В новом хранилище работы с вирусами будут проводить в «заразных» зонах. Всего их будет три. В каждой — автономная система вентиляции с фильтрами для очистки воздуха. «Заразную» зону от «чистой» отделит санитарная, с герметичными дверями. Стоки из лабораторных помещений будут проходить химическую дезинфекцию, специализированную термическую обработку и лишь затем попадать в городскую канализацию.

Для отбора образцов и жидкостей установят роботизированную систему. Это сведёт к минимуму контакт персонала с микроорганизмами. Сами вирусы будут хранить в биобанках, оборудованных многоступенчатым контролем доступа. Несанкционированно проникнуть в биобанк невозможно, утверждают в институте.

«Корпус оборудуют постом охраны с круглосуточным видеонаблюдением внутри и снаружи, — говорит Дарья Даниленко. — Во всех помещениях установят датчики движения и открывания дверей, сигнализацию. Попасть в лабораторию можно будет только по электронному пропуску».

Чумы не будет.

Возбудителей особо опасных инфекций и эпидемий, таких как чума, сибирская язва, холера или лихорадка эбола, в хранилище не будет. Эти микроорганизмы относятся к I и II группам патогенности, а лаборатория рассчитана на III-IV группу. Не окажется здесь и тифа с холерой, как сообщали некоторые петербургские СМИ. Как и раньше, специалисты института будут работать только с вирусами гриппа и ОРВИ.

«Утечка биологических материалов из хранилища невозможна, так как все материалы находятся не в жидком виде, а в высушенном, — говорит Дарья Даниленко. — Все вирусы, которые хранились и будут храниться в институте, относятся к категории низкой опасности и неустойчивы к воздействию внешней среды. В этой связи реконструкция хранилища не должна вызывать каких-либо опасений у жителей».

Сейчас институт работает над созданием вакцины нового поколения, которая будет эффективна в отношении сразу нескольких типов гриппа. Препарат проходит клинические испытания.

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