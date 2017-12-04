Более 10 тысяч тонн снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода в минувшие выходные

На борьбу с непогодой были брошены силы более 600 рабочих. На нижегородских дорогах в среднем работало 247 единиц техники днем и 176 единиц — ночью.

Непростое положение сложилось 2 декабря на Мызинском мосту. Как сообщили в администрации Приокского района, из-за двух ДТП на мосту образовался затор.

«Ситуацию усугубил грузовик с полуприцепом, который, по-видимому, шел с перегрузом и не смог подняться вверх, на улицу Ларина. При участии сотрудников ГИБДД ситуацию удалось нормализовать к 11 часам», — сообщили в администрации района.

Напомним, региональное управление МЧС РФ сообщило о вероятности возникновения на дорогах Нижегородской области снежных заносов и гололедицы 4 декабря.