Более 10 тысяч тонн снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода в минувшие выходные
По сведениям
По сведениям
На борьбу с непогодой были брошены силы более 600 рабочих. На нижегородских дорогах в среднем работало 247 единиц техники днем и 176 единиц — ночью.
Непростое положение сложилось 2 декабря на Мызинском мосту. Как сообщили в администрации Приокского района,
«Ситуацию усугубил грузовик с полуприцепом, который,
Напомним, региональное управление МЧС РФ сообщило о вероятности возникновения на дорогах Нижегородской области снежных заносов и гололедицы 4 декабря.
Ранее сообщалось, что понижение температуры до -5 градусов ожидается в Нижегородской области в ближайшие дни.