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12:32 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 10 тысяч тонн снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода в минувшие выходные

По сведениям пресс-службы горадминистрации, в субботу — воскресенье в областном центре выпало почти 40% декабрьской нормы осадков.

На борьбу с непогодой были брошены силы более 600 рабочих. На нижегородских дорогах в среднем работало 247 единиц техники днем и 176 единиц — ночью.

Непростое положение сложилось 2 декабря на Мызинском мосту. Как сообщили в администрации Приокского района, из-за двух ДТП на мосту образовался затор.

«Ситуацию усугубил грузовик с полуприцепом, который, по-видимому, шел с перегрузом и не смог подняться вверх, на улицу Ларина. При участии сотрудников ГИБДД ситуацию удалось нормализовать к 11 часам», — сообщили в администрации района.

Напомним, региональное управление МЧС РФ сообщило о вероятности возникновения на дорогах Нижегородской области снежных заносов и гололедицы 4 декабря.

Ранее сообщалось, что понижение температуры до -5 градусов ожидается в Нижегородской области в ближайшие дни.

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