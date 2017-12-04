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16:59 (мск), источник: Podrobno.uz

«В поисках потерянного рая»: Лола Каримова представила новый проект

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова представила новый проект под названием «В поисках потерянного рая…», который посвящен возрождению узбекской набойки.

Источник: Podrobno.uz

«Я рада представить очередной проект Фонда имени Ислама Каримова по продвижению культурного наследия Узбекистана — “В поисках потерянного рая…”, который посвящен возрождению и творческому развитию исчезающих традиций узбекской набойки», — написала она на своей странице в Facebook.

Экспозиция проекта представлена в Ташкентском доме фотографии. Она состоит из классических и современных образцов узбекской набойки, а также большой коллекции калыбов-деревянных штампов. Выставка продлится до 20 декабря 2017 года.

«Школа набойки насчитывает более вековое наследие и была распространена в ХIХ — начале ХХ вв. в городах Ташкент, Бухара, Хива, Маргилан и Наманган. К сожалению, в данный момент это ремесло находится на грани исчезновения», — отметила Каримова.

Набойка, известная в народе как читгарлик — один из древних видов декоративно-прикладного искусства, при котором хлопчатобумажные ткани украшаются путем набивки узоров специальном деревянным штампом.

В конце ХIХ — начале ХХ вв. в городах Ташкент, Бухара, Хива, Маргилан и Наманган существовали признанные центры набойки. Благодаря своей красоте, практичности и относительной дешевизне она была широко востребована у населения.

Этот вид искусства фактически исчез к середине ХХ века и временно возродился лишь в конце 1970 — начале 1980-х годов. По словам Каримовой, эпизодически и в небольших объемах ручное производство набойки сохранилось в Бухаре и Ташкенте, отчасти в Маргилане.

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