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12:50 (мск), источник: РБК

Осужденная по делу «пьяного мальчика» решила засудить его отца за клевету

Ольга Алисова намерена взыскать с Романа Шимко 10 млн руб. Сам отец погибшего в ДТП мальчика пока «не в курсе».

Ольга Алисова, сидевшая за рулем автомобиля, насмерть сбившего 23 апреля 2017 года в Железнодорожном шестилетнего мальчика, намерена обвинить отца погибшего ребенка в клевете и взыскать с него 10 млн руб.

Адвокат женщины Наталья Куракина пояснила РБК, что иск в отношении Романа Шимко содержит обвинение в клевете, «соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления» (ч. 5 ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ).

«Я иск завтра Оле [Алисовой] отвезу, она его подпишет, и после этого он будет подан. Завтра, скорее всего, во второй половине дня», — сообщила Куракина РБК.

«Клевета состоит в том, что Шимко озвучил бездоказательные совершенно [суждения] о том, что Алисова была причастна к торговле наркотическими средствами, распространению их, употребляла их сама, а также, что она была причастна к каким-либо преступным схемам относительно обстоятельств своего ДТП», — пояснила Куракина.

Отец погибшего ребенка Роман Шимко заявил РБК, что «не в курсе» поданного защитой Алисовой иска о клевете.

«По статье “Клевета”, если я не ошибаюсь, она должна будет доказывать, что не наркоманка. А как она будет это делать? Соберем консилиум врачей, посмотрим слизистую? Психиатров соберем? Когда летом мы предлагали ей за наш счет сдать волосы на анализ — по волосам можно определить, употребляла она что-либо или нет, — она отказалась. После этого она подстриглась и покрасилась, якобы потому что ее начали узнавать на улице. Но ее после этого все равно узнают. Причина в другом — скрыть потребление», — сказал Шимко.

ДТП, в котором погиб ребенок, произошло 23 апреля 2017 года в Железнодорожном (городской округ подмосковной Балашихи). Медицинская экспертиза обнаружила в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя. На основании этого уголовное дело в отношении Ольги Алисовой, которая сидела за рулем сбившей ребенка машины, закрыли.

Родители ребенка рассказали РБК, что дело по факту его гибели не заводили более месяца, а часть доказательств, в том числе видеозаписи камер наблюдения, была уничтожена. Они также утверждали, что результаты экспертизы крови подменили.

Позднее расследование уголовного дела по факту гибели ребенка было возобновлено, а повторная экспертиза доказала, что погибший мальчик был трезв.

15 ноября 2017 года Железнодорожный городской суд Московской области приговорил Ольгу Алисову к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд обязал женщину выплатить родным погибшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн руб.

Обвиняемая в гибели «пьяного» мальчика попросила суд о снисхождении.

В ходе судебного разбирательства Шимко называл проведенное следствием освидетельствование Алисовой на предмет употребления ей наркотиков (результат его был отрицательным) «липовым».

Освидетельствование Алисовой на наркотики является липовым и противоречит приказу Минздрава о проведении освидетельствований, потому что оно проведено было за три минуты в Балашихе, а оно проводится несколько часов. Кроме того, проверили на пять препаратов, а в приказе написано, что нужно на десять, — заявил Шимко.

По его мнению, следствие специально построили так, чтобы Алисова избежала ответственности: мальчика изначально признали пьяным, а Алисовой не провели нужным образом освидетельствования.

В октябре 2017 года Следственный комитет обвинил врача Михаила Клейменова, проводившего судебно-медицинскую экспертизу тела погибшего в ДТП ребенка и заявившего, что в момент аварии шестилетний мальчик находился в состоянии опьянения, в совершении преступной халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Суд снял с должности эксперта по «делу “пьяного” мальчика».

17 ноября суд по ходатайству СК отстранил Михаила Клейменова от должности врача бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области.

Сама Алисова в последнем слове просила суд о снисхождении в связи с тем, что она должна воспитывать несовершеннолетнюю дочь, а кроме того просила суд учесть, что в собственности кроме автомобиля, «за который не полностью выплачен кредит», у нее «ничего нет».

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