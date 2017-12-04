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12:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ярмарка вакансий для инвалидов пройдет 7 декабря в Ангарске

В Ангарске 7 декабря 2017 года пройдет специализированная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как 4 декабря сообщила пресс-служба регионального правительства, мероприятие состоится в рамках «Декады инвалидов».

Люди смогут получить консультации по вопросам труда и занятости, ознакомиться с предложениями областного банка вакансий, узнать о возможности использования информационно-аналитической системы общероссийской базы вакансий «Работа в России» при поиске работы. В работе ярмарки также примут участие специалисты бюро медико-социальной экспертизы, пенсионного фонда и социальной защиты населения, которые ответят на вопросы посетителей.

Ярмарка вакансий состоится в Центре занятости населения города Ангарска в 14:00 часов по адресу: ул. Ворошилова, д. 65.

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