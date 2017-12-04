Ярмарка вакансий для инвалидов пройдет 7 декабря в Ангарске

Люди смогут получить консультации по вопросам труда и занятости, ознакомиться с предложениями областного банка вакансий, узнать о возможности использования информационно-аналитической системы общероссийской базы вакансий «Работа в России» при поиске работы. В работе ярмарки также примут участие специалисты бюро медико-социальной экспертизы, пенсионного фонда и социальной защиты населения, которые ответят на вопросы посетителей.