Ярмарка вакансий для инвалидов пройдет 7 декабря в Ангарске
В Ангарске 7 декабря 2017 года пройдет специализированная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В Ангарске 7 декабря 2017 года пройдет специализированная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Как 4 декабря сообщила
Люди смогут получить консультации по вопросам труда и занятости, ознакомиться с предложениями областного банка вакансий, узнать о возможности использования
Ярмарка вакансий состоится в Центре занятости населения города Ангарска в 14:00 часов по адресу: ул. Ворошилова, д. 65.