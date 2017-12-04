Зима не напугает калининградцев длительными морозами, но дня три придётся потерпеть

Специалисты фиксируют, что именно во второй декаде января в Калининградской области хоть три дня, но точно будут холодными. Самые низкие температуры на Крещенские морозы были зафиксированы 10—12 января в 1950 году, когда термометры опустились до 30 градусов, чуть меньше наблюдали метеорологи в 1985 году, тогда с 15 по 18 января ночная температура была -29 градусов. Похожая ситуация была и в 1950 году, а 7 лет назад на Крещенские морозы в области термометры показывали -14 -17 градусов ниже нуля.