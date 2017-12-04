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17:04 (мск), источник: Вести - Калининград

Зима не напугает калининградцев длительными морозами, но дня три придётся потерпеть

По предварительным прогнозам, зима этого года не напугает калининградцев и гостей региона длительными морозами или снежными бурями. Об этом в эфире «Радио России — Калининград» сообщила известный специалист в области региональной климатологии, профессор БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук Галина Баринова.

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Специалисты фиксируют, что именно во второй декаде января в Калининградской области хоть три дня, но точно будут холодными. Самые низкие температуры на Крещенские морозы были зафиксированы 10—12 января в 1950 году, когда термометры опустились до 30 градусов, чуть меньше наблюдали метеорологи в 1985 году, тогда с 15 по 18 января ночная температура была -29 градусов. Похожая ситуация была и в 1950 году, а 7 лет назад на Крещенские морозы в области термометры показывали -14 -17 градусов ниже нуля.

«Только в случае с Крещенскими морозами в Калининградской области работает народная примета», — сказала профессор БФУ им. И. Канта.

«Потепление климата особенно ярко выражено в зимние месяцы и примкнувшим к ним марту, а вот летом жители Земли этого не наблюдают», — пояснила Галина Баринова.

При этом три зимних месяца в нашем регионе традиционно будут отличаться друг от друга по количеству осадков, по температурному режиму и силе ветра.

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