«Я прятал третье ухо от матери, как подростки скрывают тату»
Как биохакинг становится современным искусством.
Как биохакинг становится современным искусством.
В восьмидесятые полицейские пригоняли башенный кран к оживлённой магистрали, чтобы снять обнажённого человека с крюков, пронзающих всё его тело. Сегодня он не упускает случая задрать рукав, чтобы торжественно продемонстрировать третье ухо. Его зовут Стеларк — он профессор австралийского университета, уже сорок лет изучающий собственное тело, которым недоволен, современный художник и сам себе холст. В галерее на Солянке открылась выставка «Постэволюция Стеларка: гибридизация против типизации». По случаю открытия художник на несколько дней оказался в Москве. Самиздат «Батенька, да вы трансформер» встретился со Стеларком, чтобы поговорить о внутренних колонизациях, биохакинге, мракобесии на выставках и, конечно, о трансформациях.
Какое тело вам нужно? В чём несовершенство нынешнего?
Тело — это объект, в котором происходит дизайнерская эволюция. Мы ведь уже химеры: мясо, металл, коды. Мне интересно, что происходит, когда биологический материал взаимодействует с технологиями и виртуальной реальностью.
Нет смысла вслух рассуждать о трансформациях, они уже происходят в моём организме — у меня на руке нарощено третье ухо.
Глядя на человеческое тело, я добавляю новые элементы: шесть ног, ещё одна рука — и изучаю, как это вписывается в архитектуру, анатомию. Мы больше не говорим об одном теле, находящемся в одном пространстве: тело распределено и управляется по интернету другими объектами. Мне кажется, это более интересная история, чем вселяться в
С чем вы связываете повальное увлечение людей биохакингом? Зачем менять себя?
Конструирование тела — это воспроизводство примитивных ритуалов скульптур. Большинству в биохакинге интересно декорировать себя, чтобы почувствовать собственное тело.
У них нет никакой потребности заниматься модификациями: ни одна из этих операций не даёт им дополнительных возможностей. Можно сказать, что они не осмысляют этот процесс. Меня эстетика не интересует.
Схемы усложняются, модификаторы уходят от просто силиконовых имплантов к чипам и устройствам. С помощью чипов можно выполнять повседневные операции: включать телевизор, открывать дверь с электронным замком. Появились электронные татуировки из очень пластичного материала — они насаживаются на поверхность кожи и могут считывать внутренние показатели работы органов, например.
А связано ли это с увеличением срока жизни?
Продолжительность жизни тела интересует всех. Мы подошли к моменту, когда многое становится возможным, в том числе и омолаживание клеток. Тело приходит и уходит, это не вопрос
Будут люди, которые сильно изменят свою внешность — форму. Будут люди-насекомые с иными возможностями, например с реакцией на инфракрасный свет.
Словом, возникнут вещи, о которых мы сейчас не имеем вообще никакого понятия. Само будущее подразумевает сюрпризы, заставляющие нас постоянно пересматривать придуманные нами понятия.
Во сколько вам обошлось третье ухо?
В сообществе модификаторов расходы минимальные, люди учатся делать многое самостоятельно: делать надрезы, вставлять, зашивать. Я понятия не имею, сколько могло стоить моё ухо. Мой проект спонсировала команда в Лондоне: я десять лет убеждал их поддержать меня. Наши интересы совпали, для хирургов это был интересный опыт. Большинство расходов — это наши перелёты и проживание, а также оплачиваемое время сиделок.
Планируете ли вы модифицировать других?
Я никогда не думал, что могу модифицировать
Для того чтобы развеять сомнения, я приглашал двух добровольцев и демонстрировал работу электродов на них. После того как один человек упал в обморок, я решил закончить с подобной практикой.
Тот доброволец начал заваливаться на спину, но я успел подхватить его до того, как его голова ударилась об пол.
Люди, которые давно занимаются телесными модификациями, довольно профессиональны в том, что делают с другими. Например, могут проколоть дырку в нижней губе или щеке так, чтобы через них можно было видеть полость рта. Они могут заострить кончики ушей, раздвоить язык или даже пенис. Они делают это в домашних, но стерильных условиях, знают, как заживлять раны, но у их клиентов тоже возникают заражения, воспаления. Они получают за свою работу деньги, но цель их работы декоративная, а мне как художнику интересны другие вопросы.
Мне интересны технологии внутри тела. Так опыт становится более интимным и более интенсивным. Я считаю, что в будущем все технологии будут находиться внутри нас. Их просто сделают меньше, чтобы можно было проглотить или вставить в себя. Технологии и живая материя сегодня продолжают срастаться.
Механическая рука не просто прикрепляется к телу, её функциональность зависит не только от механики. Она внедряется в кость, а нервные окончания соединяются с проводами.
Первоначально технологии отдалялись от тела, шли в пространство, сейчас технологии сближаются с ним и даже углубляются в него.
Правда ли, что вы скрываете третье ухо от своей мамы?
Моей маме 94 года, у неё нет никакого понимания искусства, она малообразованный человек. У неё нет знаний, которые позволили бы понять моё дополнительное ухо. Я не обсуждал с ней свои художественные практики, потому что у нас нет точек соприкосновения.
Поэтому об ухе тоже не говорил, прятал под одеждой — так же, как подростки скрывают свою тату или пирсинг.
Люди его и без одежды на мне летом особо не замечают. В один из дней, когда я навещал маму, она с улыбкой потрясла мне с порога греческой газетой, в которой крупным планом было напечатано моё фото с третьим ухом. Разумеется, она больше переживала за моё здоровье, а не задавалась вопросом, зачем это мне.
Понимаете ли вы, в каком состоянии находится российское искусство? Слышали ли вы о том, что люди, называющие себя верующими, порой устраивают погромы на выставках, которые, как им кажется, их оскорбляют?
От зрителей ты получаешь спектр реакций: к
Если художник использует обнажённое молодое тело в своей практике, то люди могут обвинить его в педофилии. Я не знаю о том, что происходит в России с искусством и как на это влияют верующие, я нахожусь здесь несколько дней. Сейчас что-то похожее происходит в Австралии, но это может произойти где угодно.
Нападки на искусство и попытки его ограничивать — это следствие политики. Если политический климат изменится, то отвергнутое и запрещённое вновь станет нормальным.